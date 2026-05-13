【瞬間冷却プレート搭載＆3WAYクリップ仕様】機能で選べるハンディファン2種を発売。

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨を販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、ハンディファン市場の成熟とともに顕在化してきたユーザーニーズに着目し、“より涼しく感じられるモデル”と“手を使わずに使えるモデル”の2タイプのハンディファンを、2026年4月下旬に発売いたしました。

ハンディファンは、今や夏の定番アイテムとして広く浸透し、多くの人にとって身近な存在となりました。一方で、「風だけでは物足りない」「長時間持ち続けるのが不便」といった、実際に使用する中での課題も見え始めています。

こうした声に応えるべく、本製品では“風だけに頼らない冷却機能”と“ハンズフリーで使える利便性”という、それぞれ異なるニーズに特化した2モデルを展開。使用シーンや求める快適さに応じて選べる、新たなハンディファンのかたちを提案します。

「風だけでは物足りない」と感じている方へ。

冷却プレート付き「スタンドにもなるフック付きハンディファン」

3段階で風量調節冷却プレートで即冷えフックで引っ掛けスタンド式

風に加えて“直接冷やす”冷却プレートを搭載し、体感温度を素早く下げるWクール仕様。中央のプレートはボタンひとつで急速冷却し、首元や手首をピンポイントでクールダウンできます。

3段階の風量調節でシーンに合わせた送風が可能。卵約2つ分の重さ（約125g）の軽量設計で持ち運びやすく、長時間の使用でも負担になりません。フック付きでバッグやベルトに引っ掛けられ、卓上で使えるスタンド機能も備え、外出先でも室内でも快適に使用できます。

手で持たずに涼みたい方へ。

ハンズフリーで使える「３wayクリップファン」

リュックに日傘に角度調節可能ベビーカーに

クリップ・ハンディ・卓上の3通りで使えるマルチ仕様。ベビーカーや日傘の持ち手などにしっかり固定でき、ハンズフリーで快適に送風できます。

ヘッド部分は180度回転し、風向きを自由に調整可能。3段階の風量切り替えで、シーンに応じた使い分けができます。ポケットに収まるコンパクト設計ながら、約1.5時間の充電で最長約5時間使用できるロングバッテリーを搭載。外出時や移動中でも安心して使える、利便性に優れたモデルです。

商品概要

スタンドにもなるフック付きハンディファン

【サイズ】

幅5cm×高さ16.7cm×奥行4.3cm

【カラー】

ベージュ/アイボリー

【JAN】

4953980396075/4953980396082

３wayクリップファン

【サイズ】

幅6.6cm×高さ12.3cm×奥行6cm

【カラー】

ベージュ/アイボリー

【JAN】

4953980396099/4953980396105

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど