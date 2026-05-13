クラウド電話サービス「トビラフォン Cloud」のSMS送信機能を拡張

トビラシステムズ株式会社

トビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）が提供するクラウド型ビジネスフォン「トビラフォン Cloud」において、SMS（ショートメッセージ）の自動送信機能の改修を実施しました。

本改修では、SMSのテキスト種別数および文字数の上限を拡張することで、企業ごとの多様な利用シーンに対応し、より柔軟かつ丁寧な顧客コミュニケーションを実現します。

■SMS送信機能の改修について

「トビラフォン Cloud」では、IVR機能（自動音声応答システム）にて設定した分岐先で、顧客などの発信元の携帯電話番号宛にSMSの自動送信が可能です（注1）。管理画面であらかじめ設定したテキストメッセージやWebサイトのURLなどをSMSで自動送信することができます。

今回の改修では、より幅広い用途で活用いただけるよう、下記2点の機能拡張を実施しました。

（注1）従量課金制。SMS自動送信は１通あたり11円（税込）となります。

・テキスト種別数の上限拡張

あらかじめ登録できるSMSのテキスト種別を、10件から30件まで拡張いたします。

これにより、店舗ごとや用途ごとに異なる内容のSMSを配信いただけるようになり、飲食店や多店舗展開企業などにおいて、より柔軟な情報発信を実現します。

・テキスト文字数の上限拡張

SMSの送信可能文字数を70文字から、最大660文字まで拡張いたします。

これにより、これまで以上に多くの情報を1通のSMSで伝えることができ、配信先に対してより詳細に情報を伝えることが可能になります。

■「トビラフォン Cloud」について

「トビラフォン Cloud」は、機器設置や工事が不要で使えるクラウド型ビジネスフォンです。

スマホアプリやPC、IP電話機等のマルチデバイスに対応しており、働き方に合わせた電話環境を実現します。

「050」で始まるIP電話番号の他、市外局番やフリーダイヤルなど、用途に合わせた番号の新規発行、または既存番号の引き継ぎが可能です。

外線・内線・転送等の通話機能だけでなく、録音・IVR（自動音声応答）・通話の文字起こしなど、電話業務を便利にする機能を標準搭載。SalesforceやHubSpot、kintoneなど様々な外部ツールと連携でき、架電内容の記録や連絡先の管理を効率化します。

また、AIによる通話内容の要約や、通話履歴に対するラベルの自動付与も活用することで、通話内容を端的に把握できます。

自社開発サービスならではの使いやすさと充実したサポート体制で、初めてクラウドPBXを利用する方でも安心してご利用いただけます。

「トビラフォン Cloud」公式サイト：

https://tobilaphone.com/biz/cloud/

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

＜会社概要＞

会社名 ：トビラシステムズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 明田 篤

証券コード：4441（東証スタンダード市場）

設立 ：2006年12月1日

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト：https://tobila.com/