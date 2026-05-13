【CINC独自調査】ChatGPTの回答で最も言及された求人ブランドは「doda」

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、人材/求人領域におけるChatGPTの言及・引用状況を調査し、ブランド言及数および引用ドメインのランキングをまとめました。

本調査では、9,680件のプロンプト（質問）に対するChatGPTの回答データを取得・分析。人材/求人にまつわるプロンプトへの回答内で「どのブランドが多く言及されているか」、そして「どのドメインがよく引用されているか」を可視化しました。

※本調査はOpenAI社の公式発表ではなく、CINC独自の調査結果に基づきます。

※当社独自の調査における言及数・引用頻度に基づくものであり、サービス品質や利用者数を示すものではありません。

※ランキングは特定期間に取得したデータに基づく分析結果であり、今後の検索結果や引用傾向を保証するものではありません。

＜ブランド言及数ランキング 1位は「doda」＞

ChatGPTの回答内でブランド名が言及された件数では、doda が2,000件で1位となりました。以下、求人ボックス、タウンワーク、マイナビ転職、リクナビNEXTが続いています。

※求人サイトに関連しないサービス名またはブランドを除いたランキングです。

※件数は、ChatGPTの回答内で各ブランドが言及されたプロンプト数を集計。同一回答内で同じブランドが複数回言及された場合も1件としてカウントしています。

【人材/求人領域 ChatGPT ブランド言及数ランキング】

＜引用ドメインランキング 1位は厚生労働省（mhlw.go.jp）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19378/table/476_1_442eeb1eb4a484f51beb698fecb4e200.jpg?v=202605130252 ]

一方、URLの引用ドメインランキングでは、厚生労働省（mhlw.go.jp）が5,937件で1位となりました。続いて都道府県労働局（jsite.mhlw.go.jp）、doda（doda.jp）、求人ボックス（xn--pckua2a7gp15o89zb.com）などが並びます。

【人材/求人領域 ChatGPT 引用ドメインランキング】

＜調査概要＞

＜引用・転載に関するお願い＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19378/table/476_2_5344db843cc86d96769f0fc7a3d17dd6.jpg?v=202605130252 ]- 調査期間：2025年9月18日～2025年10月23日- 調査目的：人材/求人領域WebサイトのChatGPT引用・言及状況の定量的な把握- 対象領域：求人・転職・アルバイト・派遣などの人材関連領域- 調査対象プロンプト数：9,680件- 調査内容：エリア・業種・雇用形態・条件など、人材領域で使用される主要キーワードを網羅的に抽出し、それらをもとに調査プロンプトを作成。ChatGPTの回答を取得し、引用元ドメインを分析。- 調査機関：株式会社CINC

本リリースのランキングデータを引用・転載される際は、出典元の記載をお願いいたします。

記載例：「出典：株式会社CINC」

＜関連するリリースはこちら＞

以下のプレスリリースでは、ChatGPTの引用傾向に関する調査結果詳細を紹介しています。あわせてご覧ください。

ChatGPTは人材/求人領域でどのようなサイトを評価するのか？CINC、9,680件の回答データからAI検索の引用傾向を分析(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000474.000019378.html)

＜ご参考＞

■ CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）について

https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

■ AI検索最適化（GEO/LLMO）の無料診断

現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する無料診断サービスを提供しております。自社コンテンツが生成AIプラットフォームにどの程度表示・引用されているかを確認したい方は、以下よりお申し込みください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/geo_diagnosis

■ CINCのマーケティングDXサービス

- デジタルマーケティング戦略設計コンサル- コンテンツマーケティングコンサル- AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサル- SEOコンサル- SNSコンサル- コンバージョン改善コンサル- 広告運用代行- YouTubeマーケティングコンサル- - YouTubeチャンネル運用コンサル- - YouTuberタイアップ戦略設計・配信

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの無料トライアルはこちら：https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社CINC

mail：marketing.s@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/