エックスサーバー株式会社、「プライバシーマーク(R)制度貢献事業者」として感謝状を拝受

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小林尚希）はこのたび、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より、「プライバシーマーク(R)制度貢献事業者」として感謝状を拝受しました。本表彰は、長年にわたりプライバシーマーク制度の推進に貢献してきた事業者を対象とするものです。

■当社における個人情報保護への取り組み

当社は、インターネットインフラサービスを提供する企業として、個人情報の適切な取り扱いを重要な責務と位置づけ、組織的・継続的な管理体制の整備および運用に取り組んでおります。

その一環として2013年11月に「プライバシーマーク」の初回付与を受けて以降、継続的に更新を行い、個人情報保護マネジメントシステムの維持・向上に努めてまいりました。

今回の感謝状は、こうした取り組みの積み重ねが評価されたものと認識しております。

■「プライバシーマーク(R)制度」とは

日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合し、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価し、その証として「プライバシーマーク」の使用を認める制度です。

当社は今後も、お客様に安心してサービスをご利用いただける環境を提供するため、個人情報保護マネジメントシステムのさらなる高度化と継続的な改善に取り組んでまいります。



関連情報：エックスサーバー株式会社 プライバシーポリシー(https://www.xserver.co.jp/privacy.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=corp_news_260513&utm_content=pr)

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/