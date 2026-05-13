【RITAグループホールディングス】第2回社員総会を開催。「アップデート」を合言葉に、全社員が未来へのアクションを宣言した「RAD 2026」レポート

RITAグループホールディングス株式会社

RITAグループホールディングス株式会社（代表取締役：倉崎好太郎 本社：熊本県熊本市）は、2026年4月28日(火)に、組織の次なるフェーズへの進化に向けて、来期の方針を共有する全社イベント「RAD」を開催いたしました。

グループ各社から全社員が職種の垣根を超えて集結し、組織の変化を待つのではなく、自らが変化の起点となるべく、未来へのアクションを共有しました。 当社の社員総会の開催は、本年で2年連続となります。

背景・ストーリー

本年のテーマは「アップデート」。新卒入社2年目の社員を中心とした企画実行委員会が立ち上がり、数ヶ月前から「今の自分たちに必要なアップデートとは何か」を問い、プログラムをゼロから設計しました。

実行委員会が最も重視したのは、組織の変革期において「自分自身がいかに主体性を発揮するか」という意志の醸成です。企業の持続的な成長において、社員一人ひとりのエンゲージメントと主体的な変革は不可欠な要素であると考えます。代表の倉崎が掲げた2026年度のテーマ「アップデートをやりきる」という強いメッセージを受け、それを単なるスローガンで終わらせないための仕組みを構築しました。

「全員が変革の当事者として一歩を踏み出すにはどうすればいいか」という問いのもと、単なる懇親会で終わることがないよう議論を重ねました。当日は運営側の情熱が会場全体に波及し、一人ひとりが自らの存在意義を再定義する象徴的な一日となりました。

【RAD 詳細】

本イベントは、二部構成プログラムとして実施されました。

- 第一部：経営計画発表会

代表の倉崎より経営方針と中長期ビジョンを発表。その後は各社代表や、部長課長の方針発表へと続き、なぜ今、この挑戦に取り組むのかという背景を共有し、全社員が改めて同じ目線に立つ時間となりました。

（RITAグループホールディングス株式会社 代表取締役社長 倉崎好太郎）（株式会社利他フーズ 代表取締役社長 猪本真也）- 第二部：表彰式・懇親会

表彰式では、定量的な成果に加え、自らの役割を越えて周囲に貢献した行動プロセス、そして昨年刷新したばかりである新バリューの体現者を、全員で称えました。こうした称え合う文化が組織のエンゲージメントを高め、心理的安全性の向上や離職率の低下にもつながっていると考えます。



続く懇親会では、組織のアップデートを支える土台として「コミュニケーションの活性化」を重視。グループ各社の垣根を越え、普段対話の機会が少ないメンバー同士が一堂に会し、一人の人間として深く繋がり合う場を創出しました。しっかり楽しみ、語り合うことで生まれる信頼関係が、部署を跨いだ連携の加速を実現する。この強固な結束こそが、組織全体で変革をやりきるための原動力となります。

（懇親会の様子）（自社デザイナーが制作、バリュー表彰盾）

【会社概要】

会社名：RITAグループホールディングス株式会社

代表者：代表取締役 倉崎好太郎

所在地：熊本市中央区坪井2丁目1-42 SDK熊本ビル5階

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務

URL：https://ritagroup.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RITAグループホールディングス株式会社

経営企画 広報担当

TEL：096-274-1001

MAIL：media_promotion_unit@ritagroup.co.jp

RITAグループホールディングス株式会社

熊本市に本社を構えるRITAグループは、WEBマーケティングを強みとしたホールディングス企業です。株式会社利他フーズでは、馬刺しやドッグフードの通信販売、パーソナルジム「リタスタイル」を運営。株式会社RITAマーケティングパートナーズはふるさと納税支援事業、Amazon運営代行などを手がけています。