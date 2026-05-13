【そごう千葉店】 不動産に関する無料相談サービス「家づくりカウンター」 オープン

株式会社そごう・西武

不動産・住まいに関する無料相談サービスを提供する「家づくりカウンター」が5月14日（木）に百貨店内初出店でオープンいたします。暮らしに彩りや発見をお届けする日用品やギフト好適品などの商品と、暮らしに便利なサービスがそろい、さまざまなライフスタオルのニーズにお応えするインテリアフロアとなりました。

■店名：家づくりカウンター そごう千葉店

■場所：７階＝インテリア雑貨フロア

■オープン日：5月14日（木）

■営業時間：午前10時～午後8時 最終受付午後7時

■サービス内容：不動産に関する無料相談サービス

住まいの専門家が、新築注文住宅・リフォームなど、家づくりの検討から契約まで特定の会社に偏らない中立な立場でご相談をお伺いします。

エリア、予算、家族の希望をお聞きし、段取りから建築会社選び、資金計画、土地探しまで、住まいに関するお悩みを解決します。

～相談の一例～

●建てたい（注文住宅・土地）

●買いたい（新築・中古・マンション・戸建）

●直したい（内装・外装・エクステリア）

●売りたい（土地戸建・マンション・アパート・一棟ビル）

●相続・賃貸に関して（司法書士事務所の紹介）

●まだ何も決まっていない

●セカンドオピニオンが欲しい

家づくりカウンター公式サイト（来店予約）https://iezukuri.jp/

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■そごう千葉店 7階インテリア雑貨フロア

慶事弔事をはじめギフトニーズにお応えする総合ギフトサロン、和洋食器、寝具、インテリア雑貨や洋服を扱うライフスタイルショップ、アロマやサプリメントなどのビューティーショップ、ほけん相談、免税、郵便局などのサービスまで、専門店中心に31店舗を展開。

7階 フロアガイド

https://www.sogo-seibu.jp/chiba/floor-guide?floor=7

株式会社そごう・西武 そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時