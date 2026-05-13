Oishii Farm、シリーズCファーストクローズで240億円を調達 ～ 日本の技術を基盤に、オープンイノベーションで「100兆円産業」創出への挑戦を加速 ～

Oishii Farm Corporation

サステナブルな農業と圧倒的な「おいしい」の実現を目指し、植物工場を展開するOishii Farm Corporation（オイシイファーム、CEO：古賀大貴、以下 Oishii Farm）は、シリーズCファーストクローズにおいて、総額約240億円（日本円換算）の資金調達を実施しました。これにより、Oishii Farmの累計調達額は525億円となりました。

本クローズでは、既存投資家であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社をリード投資家とし、複数の既存投資家から追加出資を受けました。これに加え、日本の各産業を牽引する企業をオープンイノベーションパートナーとして迎え、新たに出資を受けるとともに、協業を開始しています。また、日本拠点の拡大に向けて、株式会社みずほ銀行をはじめとする複数の国内金融機関より新たに借入を実施いたしました。

日本が強みを持つ種苗、IoT、水処理、ロボティクスといった領域に加え、機械部品、不動産、建設分野が新たに加わることで、日本の農業と工業の強みを掛け合わせた産業横断の連携体制を強化しました。これにより、サステナブルな農業の実現と、日本発の新たなグローバル産業の創出に向けたオープンイノベーションを加速していきます。

事業進捗と展望

Oishii Farmは、農業および食料危機課題の解決の一助となるべく、2017年に米国ニューヨーク近郊のニュージャージー州で創業しました。これまで葉物以外の栽培が難しいとされていた植物工場において、いちごの安定量産を実現し、事業を拡大してきました。

米国販売地域の拡大とカナダ進出

2018年に1パック50ドルで販売を開始し、その後の技術革新と生産効率の向上により、品質を維持しながら、2023年には1パック10ドルまで低減を実現しました。さらに、2024年に本格稼働を開始した世界最大級のいちご植物工場「メガファーム」における技術進化により、7.99ドルのプレミアムマス商品の展開も実現。

米国東海岸を中心に販売地域を拡大しています。また2026年2月には、カナダ・トロント（オンタリオ州）での販売を開始。現在は米国東海岸を中心とした18州およびカナダ1州に展開しています。

日本でのオープンイノベーションセンター立ち上げと組織拡大

2025年、日本に植物工場研究施設「オープンイノベーションセンター」を開設することを決定し、東京都羽村市に延床面積15,000 平方メートル 以上（サッカーコート2面分以上）の拠点を構えました。

同年5月の入居以降、建設および事業立ち上げが急速に進んでおり、すでに一部の研究開発が開始され、研究用のいちごも生産されています。また、日本法人の従業員数は2024年12月31日時点の1名から、現在は70名超へと拡大しています。

日本の技術を集結した「植物工場パッケージ」の世界展開

2026年夏の正式開所を予定するオープンイノベーションセンターは、世界最大規模の植物工場専用の研究開発拠点となる予定です。植物工場に不可欠な「施設園芸農業」と「工業」の両領域において世界トップクラスの技術力を有する日本において、各領域を牽引する企業とのオープンイノベーションを通じ、これまで独自に開発をしてきた各種要素技術の高度化と標準化を進め、世界展開に備えます。

当施設では数万株規模の実証栽培が可能であり、数百パターンの異なる栽培環境を同時並行で検証できる設備を備えています。さらに、季節に左右されない環境であることから、通常の農業サイクルよりも遥かに速いペースでの「超加速研究」が可能となります。本仕組みを活用し、すでに世界初となる植物工場専用品種の開発にも着手をしています。

これまでの資金調達ラウンドで参画したNTT株式会社、株式会社荏原製作所、大和ハウスベンチャーズ株式会社、株式会社みずほ銀行、三菱食品株式会社、株式会社安川電機に加え、本シリーズCファーストクローズで参画した株式会社朝日工業社、野村不動産株式会社、株式会社ミスミグループ本社との連携も進んでいます。今後も空調機器やLEDなどの各種設備、商社、保険など、各分野での新たなパートナーシップを模索していきます。

投資家 兼 オープンイノベーションパートナー企業例

具体的には、植物工場の運用に不可欠なIoT・設備分野において、NTT株式会社との協業を開始しています。加えて、株式会社安川電機のロボティクス、株式会社ミスミグループ本社の機械部品を活用し、農業の自動化に向けた連携も進めています。また大規模施設の展開に向けては、野村不動産株式会社と不動産開発、株式会社朝日工業社と建設プロセスの標準化に関する検討を進めています。さらに、三菱食品株式会社とは、小売・流通領域での協業可能性を検討しています。

加えて、株式会社みずほ銀行からの金融支援のもと、資金面からも事業基盤の強化を図っています。その他、株式会社荏原製作所および大和ハウス工業株式会社とも、本事業の付加価値向上および成長加速に資する取り組みの可能性について検討を進めています。なお、本取り組みには、その他非公開企業も含まれています。

当社は、これら基幹領域における連携を軸に、今後も空調・各種設備、商社、保険など多様な分野で新たなパートナーシップの構築を推進してまいります。異なる産業の知見を融合することで、次世代農業を支える包括的な産業基盤の確立を目指します。また、各企業とのオープンイノベーションを通じて、日本の技術を結集した「植物工場パッケージ」を確立し、グローバルに展開することで、気候変動や労働力不足といった社会課題に左右されない持続可能な農業の実現を目指します。

こうした取り組みを通じて、日本発の技術と産業を世界へ展開し、将来的には100兆円規模の新たなグローバル産業の創出につなげてまいります。

資金調達の概要

シリーズCファーストクローズでは、既存投資家による追加投資と新規投資家からの出資（エクイティファイナンス）、金融機関からの融資（デットファイナンス）が含まれています。

既存投資家- スパークス・アセット・マネジメント株式会社（未来創生3号ファンド運用、シリーズA参画）- 株式会社脱炭素化支援機構（シリーズB参画）- 株式会社みずほ銀行（シリーズB参画）- レジリエンス・リザーブ（シリーズB参画）新規投資家- 株式会社朝日工業社- 株式会社日本政策投資銀行- 野村不動産株式会社- 株式会社ミスミグループ本社- 三井住友信託銀行株式会社金融機関- 株式会社あおぞら銀行- 株式会社商工組合中央金庫- 株式会社北國銀行- 株式会社みずほ銀行- 株式会社三菱UFJ銀行

※レジリエンス・リザーブ：TEDの代表であるクリス・アンダーソン氏が率いる世界的なサステナビリティファンド

※企業・金融機関名は、五十音順で記載

調達資金の活用

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75385/table/13_1_029a45a441251469e734907038f768e7.jpg?v=202605131152 ]

今回調達した資金は、日本および米国における事業拡大に加え、その他地域への展開を見据えた技術基盤の構築およびそれに伴う組織強化に活用する予定です。具体的には、米国における世界最大級かつ最新鋭の植物工場「メガファーム」のさらなる展開、日本に新設する「オープンイノベーションセンター」における次世代技術の研究開発の加速、ならびに今後の地域展開を支える基盤技術の確立に充当いたします。

植物工場事業は、大規模な設備投資や中長期的な研究開発費を要する領域です。だからこそ、今回調達した資金の運用にあたっては、資本規律を徹底し、投資効率の最大化を図るとともに、財務・経営管理体制の更なる高度化を進めていきます。あわせて、これを支えるファイナンスチームの体制強化も推進します。

これらの事業成長と体制強化を実現し、新たなグローバル産業の創出を牽引していくため、農業および工業分野を含む幅広いポジションでの採用を強力に加速していきます。

採用ページ：https://oishiifarm.co.jp/pages/recruitment

オンライン採用説明会

採用の加速に伴い、以下のとおりオンライン採用説明会を実施します。

農業職向け

- 日時：2026/5/27（水）20:00-21:30- 対象者：農業分野の研究開発または栽培バックグラウンドをお持ちの方- 申込先URL（抽選制）：https://oishii-farm-02.peatix.com

ビジネス職向け

- 日時：6月下旬～7月中旬（予定）- 対象者：ビジネスバックグラウンドをお持ちの方- 事前申し込みURL（抽選制）：https://forms.gle/EAP2WDnTV3HAVqGE9

※実施日時及び詳細内容は検討中です。ご関心をお持ちの方は、上記URLから登録をお願いします。決まり次第、ご連絡いたします。なお、カジュアル面談も随時受け付けております。

現在の主な募集職種

農業/研究開発

- プラントサイエンティスト- 栽培管理者- プロジェクトマネージャー（商品開発・研究開発・植物栽培領域）

エンジニアリング

- 設備メンテナンス技術者

ビジネス

- コーポレート・ファイナンス／IR責任者- プロジェクトマネージャー（ビジネス領域）- 採用責任者- リクルーター- HRコーディネーター（人事・労務担当）

パートタイム

投資家からのコメント

- 栽培管理サポート（ファームオペレーター）

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

代表取締役社長 阿部 修平氏

2019年のシリーズA投資以来、Oishii Farmの成長を継続的に支援してまいりました。当時描いていたビジョンが、研究開発から実証、商用化までを一気通貫で推進する中で、着実に現実となってきていることに大きな感動を覚えています。同社の強みは、圧倒的な実行力によって技術を高速に進化させてきた点にあります。また、品質とブランドへの徹底したこだわりにより、現在では米国18州に販売を拡大し、多くの消費者に支持されるブランドへと成長しています。日本におけるオープンイノベーションセンターの設立を通じた新たなフェーズにおいても、引き続き同社の成長を支援してまいります。

野村不動産株式会社

代表取締役社長 松尾 大作氏

当社は、総合デベロッパーとしてこれまで培ってきた不動産開発の知見を活かし、Oishii Farmとの資本業務提携を通じて、植物工場の開発に取り組んでまいります。植物工場はこれまでも存在してきた分野ではありますが、同社のコア・コンピタンスにより、ついに新たなフェーズへ進むものと期待を寄せております。また植物工場は、当社が手掛ける不動産アセットとしても、将来性の高い領域であると、捉えております。当社としては出資に留まらない戦略的パートナーとして、今後の大規模施設の展開における協業効果に加え、さらなる食の安定供給やサステナブル社会の実現に貢献してまいります。

株式会社ミスミグループ本社

代表取締役社長 清水 新氏

当社はものづくり産業に必要なFA部品から消耗品などを製造・販売しています。DX・AIを活かしたお客様の業務プロセス変革というケイパビリティにより、ものづくりの持続的発展に貢献してきました。この経験を活かし、Oishii Farm社の植物工場に対するFA部品を中心とした製品の安定供給と共同開発を行います。アグリテック分野は、私たちの生存に関わるサステナビリティの根幹である食物にテクノロジーを掛け合わせた新たな市場です。この業務提携を通じてアグリテック分野の成長に貢献することで、世界中で課題となっている持続可能な社会の実現を支援してまいります。

株式会社日本政策投資銀行

執行役員イノベーション投資部長 竹森 祐樹氏

当行は、日本の産業競争力の強化と新産業創出を重要な使命としています。Oishii Farmが推進する日本企業とのオープンイノベーションは、種苗や施設園芸といった日本の伝統的な農業技術に加え、IoTやロボティクス等の工業技術を組み合わせ、日本の技術を結集した新たな食料生産モデルの確立を目指すものと評価しています。

同社が進める完全閉鎖・人工光型植物工場の技術は、将来的には地域や気候条件に左右されない食料生産を可能とするものであり、日本政府が重点分野の一つに定めるアグリテック分野において、社会課題解決に向けた大きなインパクトが見込める案件として、Society5.0挑戦投資制度を用いて出資を実行しました。

当行は本出資を通じて、日本の技術と産業基盤を活かしたアグリテック分野の産業化、およびそのグローバル展開を長期的な視点からサポートしてまいります。

レジリエンス・リザーブ

共同創業者 クリス・アンダーソン氏

当ファンドは、気候変動や食料システムといった世界的な重要課題の解決に取り組む企業への投資を行っています。シリーズB投資以降、Oishii Farmは植物工場技術を、スケーラブルかつ持続可能な農業モデルへと着実に進化させ、気候変動や労働力不足といった構造的課題に対する有効な解決策を示してきました。2024年に当ファンド代表が主催したTED Talk に古賀CEOをお招きした際に共有されたビジョンは、いままさに実現フェーズへと移行しつつあります。当ファンドとしても、同社がグローバル市場におけるカテゴリリーダーとしての地位を確立していくことへの確信を、より一層深めています。また、日本のオープンイノベーションセンターを基盤として、同社がサステナブルな食料生産の未来を定義していくことを強く期待しています。

We back companies tackling the world’s most critical challenges in climate and food systems. Since our Series B investment, Oishii Farm has demonstrated a clear ability to translate vertical farming technology into a scalable, resilient agricultural model-addressing both climate volatility and labor constraints. When we hosted Oishii’s CEO Hiroki Koga at a TED Talk organized by our Managing Partner in 2024, we were struck by the ambition of the vision. It is now being realized at pace, reinforcing our conviction that Oishii is emerging as a global category leader.With the Open Innovation Center in Japan as a foundation for global scale, we see a clear path for Oishii to define the future of sustainable food production.

ホームページ：https://oishiifarm.co.jp/

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