『B2B、Web広告依存から脱却する方法』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260526/M1D



■セミナー概要

「広告運用のCPAが高騰している」、「予算を増やしてもリード数が増えない」といった悩みを抱えていませんか。

現在、多くのB2B企業がWeb広告の限界に直面しています。



短期的な成果を追う広告運用は、予算を止めた瞬間にリード供給も止まるリスクを孕んでいます。

今、求められているのは、一度構築すれば中長期的に成果を生み出し続ける「自社資産型」のマーケティング体制への転換です。



本ウェビナーでは、マジセミと各分野のスペシャリストが集結します。

Web広告依存という負のループを断ち切り、自社サイトやコンテンツ、データを活用して「自走する集客チャネル」を構築するための具体的な戦略と実践手法を徹底解説します。





・募集対象

・Web広告のCPA高騰や獲得効率の低下に悩んでいるマーケティング責任者

・展示会や広告以外の持続可能なリード獲得チャネルを探している方

・MAツールを導入したが、コンテンツ不足で十分に活用できていない方

・属人性を排し、仕組みで売れる営業やマーケティング組織を作りたい経営層





・定員

120名





・開催場所・方法

Zoom

※URLは直前にメールにてご連絡いたします。

※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。



■主催・共催

マジセミ株式会社

カイロスマーケティング株式会社

ムジン株式会社



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]