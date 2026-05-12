NTTセキュリティ・ジャパン、「ITmedia Security Week 2026 春」にて「エンドポイントセキュリティ」をテーマに講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2026年5月25日（月）～６月1日（月）に開催される、ITmedia主催イベント「ITmedia Security Week 2026 春」にて「エンドポイントセキュリティ」をテーマに講演を行います。

「ITmedia Security Week 2026 春」概要

多くの企業がビジネスのスピードを上げるために、クラウドサービスや外部ベンダーとの連携を深めています。

しかし、この「つながり」が深化する一方でサプライチェーン攻撃が猛威を振るうなど、一企業のセキュリティ対策を超えた広範なリスクが顕在化しています。この時代におけるセキュリティ対策には自社の境界だけでなく、つながる全てを視野に入れた多角的な戦略が不可欠です。

サプライチェーン全体を俯瞰し、脆弱性をどう特定・評価するか、そして、事業継続性を担保できるレジリエンスの高い体制をいかに構築するか。本イベントで実践的なアプローチを提供します。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

- 名称：ITmedia Security Week 2026 春 ～「つながり」を守り、事業継続性を担保する～- 開催日時：2026年5月25日（月）～ 6月1日（月）- 形式：ライブ配信セミナー- 視聴参加費：無料（事前登録制）- 主催：＠IT、ITmedia エンタープライズ、ITmedia エグゼクティブ- 対象者：ユーザー企業の経営／経営企画、社内情シスのマネージャ／担当者、セキュリティ担当のシステムエンジニア、SIerなど- 講演日時2026年5月28日（木）14:20～１4:50- 講演タイトル検知過多を解消する。 AI攻撃時代に即した「事前防御」の活用戦略- 講演概要EDR導入後、巧妙なAI攻撃やアラート対応の増大による「運用の限界」に直面していませんか。本講演では、エンドポイントを取り巻く最新の脅威を整理し、事前防御（EPP）を「運用の負荷を下げるための要」として捉え直します。AIによる自律的な防御でノイズを排除し、運用負荷を最小化する一解として「Aurora Endpoint Security」の活用法を提示し、強固な対策の土台を共に考えます。- 登壇者NTTセキュリティ・ジャパン株式会社プロフェッショナルサービス部 伊藤 広之

講演視聴方法

下記のサイトより参加申込をお願いします。

＜参加申込(https://members05.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNTUz)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTT グループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/40_1_4b54d35a8ea9160118d6ea1cb1b34bfc.jpg?v=202605130551 ]本件お問い合わせ

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