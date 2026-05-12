ITパスポート試験対策講座の受講料・受験料の「全額補助」で学生の就活を強力バックアップ！

共立女子大学・短期大学

共立女子大学・短期大学（東京都千代田区）は、本学在学生のキャリア形成支援を目的として、正課外講座を運営する「共立アカデミー」を通じ、国家試験「ITパスポート」の対策講座を７月より順次開講いたします。近年、あらゆる業界でDX（デジタルトランスフォーメーション）が進む中、文系・理系を問わずIT基礎知識の習得は不可欠です。本プログラムでは受講料と試験料（計30,000円相当）を大学側が完全補助。経済的ハードルをなくし、学生の社会人基礎力と就職競争力の底上げを図ります。

1. 実施目的

現在、多くの企業が新入社員に「ITパスポート」の取得を推奨しており、就職活動における評価基準の一つとなっています。本学では、学生が在学中に確かなスキルを証明する武器を身につけ、自信を持って社会へ羽躍できるよう、大学側が費用を全額補助する支援策を決定いたしました。

2. 学生のライフスタイルに合わせた2つのコース展開

学生一人ひとりのライフスタイルや学習リズムに合わせて柔軟に選択できるよう【オンデマンド講座】と【対面講座】を用意しました。7月以降、夏期休暇期間などを活用して集中して取り組める環境を整え、文系・理系を問わず全学的なITリテラシーの向上を目指します 。

3. 実施概要

対象： 本学学生（先着200名限定） 支援内容： 受講料および試験料（計30,000円分）を大学が全額補助 開講時期：7月より順次開始