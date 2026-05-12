株式会社ユビキタスAI

株式会社ユビキタスAI（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：大吉 裕太、以下「ユビキタスAI」）は、量子技術の健全な発展を支援することを目的として、最新の研究開発成果や技術動向に関する情報交換、産学官連携と人材交流の促進、研究開発推進戦略の討議と提言を目指す一般社団法人量子フォーラムに法人会員として加盟したことをお知らせします。

本件は、耐量子暗号をはじめとする次世代セキュリティ技術領域における当社の中長期的な研究開発戦略および将来の事業機会創出を見据えた取り組みの一環です。

近年、量子技術の進展は、情報セキュリティ、製造業、社会インフラなど幅広い産業分野において、既存の技術基盤やビジネスモデルに大きな影響を与えることが想定されています。特に、量子コンピュータの実用化を見据えた耐量子暗号（Post Quantum Cryptography）への対応は、IT（情報系）・OT（制御系）双方を含む企業のセキュリティ基盤構築における重要な経営課題として注目されています。

ユビキタスAIは、長年にわたり組込みソフトウェアおよびセキュリティ分野で培ってきた技術力と顧客基盤を活かし、次世代セキュリティ技術の研究開発および社会実装に取り組んでいます。今後、サイバー攻撃の高度化と量子コンピュータ実用化が並行して進展するなか、研究開発の加速と最新動向の的確な把握、産学官連携の強化が一層重要となります。こうした背景を踏まえ、量子フォーラムへの加盟を決定しました。

■一般社団法人量子フォーラムについて

量子フォーラムは、量子コンピューティング、量子通信・量子暗号、量子計測・センシングなどの先端分野を対象に、研究開発動向や政策・標準化動向の共有、産学官連携および人材交流の促進を行う団体です。日本における量子技術エコシステムの形成と国際競争力の強化を目的として活動しています。

URL：https://qforum.org/

ユビキタスAIでは今後も、「技術起点の価値創造」に沿った取り組みを推進し、企業価値の継続的な向上を図ってまいります。

■関連プレスリリース

ユビキタスAI、IoT製品のセキュリティを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実現

URL：https://www.ubiquitous-ai.com/news/2025/005192.html

ユビキタスAI、耐量子暗号への取組みを開始し将来の組込みシステムにおける堅牢性構築をサポート

URL：https://www.ubiquitous-ai.com/news/2023/004637.html

■株式会社ユビキタスAI（証券コード：3858）について

ユビキタスAIは、製造業のお客様を支えるテクノロジーとサービスを提供する企業です。長年にわたる組込みソフトウェアビジネスの実績をベースに、自社開発製品および世界中のソフトウェア製品の販売・サービスにおいて成功を収めています。強みである先進かつ優れたテクノロジーと強固で幅広い顧客基盤を活かしながら、製造業のお客様を支えるテクノロジー・サービスを世界に展開し続けることによって「お客様」「ビジネスパートナー」「社会」の発展に貢献します。

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト17F

URL：https://www.ubiquitous-ai.com/

■投資家の皆さまへ

本ニュースリリースは、ユビキタスAIの定性的な業務進捗をお知らせするためのものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当社業績・経営指標の進捗・予想に関しては、取引所開示情報である、決算短信などをご参照ください。

※ 本ニュースリリースに記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。