イトーキ、ドイツ発・オフィス家具見本市「オルガテック東京2026」に出展

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、2026年6月2日（火）～4日（木）に東京ビッグサイトにて開催される、ドイツ発・アジア最大級のオフィス家具見本市「オルガテック東京2026」に出展します。今回は、イトーキのサステナブルデザインソリューション「Econifa（エコニファ）」を軸に、国産材やアップサイクル素材を活用した空間展示を実施します。

本展示では、「知が響き合い、未来が始まる。」をテーマに開催される「オルガテック東京2026」において、多様な企業との共創を通じ、これまでの国産材活用に加え、新たにアップサイクルを取り入れた「Econifa」の新ソリューションをお披露目します。

社員のエンゲージメント向上や企業価値向上にもつながる、循環型デザインの可能性を提案します。

オルガテックとは

ドイツ・ケルンで70年の実績を誇る、オフィスおよびファシリティの国際専門展示会「オルガテック」。

デザイナーや建築家、ディーラーやデベロッパー、各業界の企業経営者など、デザインを重視する業界の多くのキープレーヤーとの交流やコミュニケーションを通して、次世代へとつながるアイディアとインスピレーションを創出します。「オルガテック東京」は、ワークスタイルが多様化する時代に応え、最新のソリューションとデザインが持つ無限の可能性をリアルに体感できる場所を提案します。

オルガテック東京2026 開催概要

【イトーキのワークプレイス事業について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32317/table/641_1_2a815aa3443464547cd66e65ee4a0a6d.jpg?v=202605121151 ]

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。