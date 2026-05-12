トヨタファイナンス、Agent Builder in UiPath Studio導入により顧客対応業務の生産性を向上

UiPath株式会社

エージェンティック・ビジネス・オートメーションのリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は、トヨタファイナンス株式会社（以下「トヨタファイナンス」）が、Agent Builder in UiPath Studioを活用してメール問い合わせ業務の効率を従来の3倍に向上させたことを発表します。トヨタファイナンスは経費精算業務へのUiPath IXP導入の検討も進めており、今後はUiPath Platform(TM)を活用したエージェンティックオートメーションの適用範囲の拡大および、市民開発を取り入れた業務の効率化を目指します。

導入の背景

トヨタファイナンスは自動車ローン事業とクレジットカード事業を基盤に、自動車を起点としたスマホ決済や旅行、EC事業などに注力するモビリティ金融サービス会社です。UiPathの導入以前より、トヨタファイナンスは社員のAIツール活用および生成AIリテラシーの向上に取り組んできました。作業量の多い定型業務の自動化を進める一方で、従来の自動化では十分な投資対効果が見込めない、多品種少量かつ定性的な判断を要する業務の自動化に課題を抱えていました。

UiPath Platform選定の理由

AIエージェント導入に向けたベンダー選定では、市民開発の実現性、自動化機能の充実度、サポート体制を重視しました。選定を進める中で、曖昧な点をAIに任せるのではなく、レガシー環境を操作できるロボットとAIエージェントを組み合わせたプラットフォームの方が、業務自体をロジック化し、高度な自動化が実現できると判断しました。加えて、週次の定例会やスピーディーなデモ作成といったUiPathの密なサポート体制に加え、市民開発を可能にする豊富な製品群が、UiPath Platformを選定する決め手となりました。

導入後の効果

2026年1月に、顧客からの問い合わせメール対応業務の本番環境においてAgent Builder in UiPath Studioで作成したAIエージェントの稼働を開始しました。現在は、ロボットが顧客情報システムなど既存のシステムから各種情報を収集し、AIエージェントが回答案を作成し、人間が最終確認を行っています。その結果、従来平均13分を要していた1件あたりの作業時間が平均4分に短縮され、従来比で3倍以上の業務効率化を実現しています。月に数千件発生していた当業務の効率化の成果を受け、社内では今後の導入範囲の拡大に向けた前向きな評価が得られています。

Web問い合わせ対応業務フロー イメージ図

今後の展望

今後は、社内のより広い業務領域へのAIエージェントの導入を進める予定です。経費精算業務においては、UiPath IXPにより請求書情報を自動で読み取り、後続処理をロボットが実行する形での、バックオフィスでのエージェンティックオートメーション導入に向けて検証を進めています。AIエージェントの取り組みを社内で広げるにあたり、情報システム部門のリソースのみでは、十分なスピードで成果を創出することが難しいという新たな課題についても認識しています。将来的には、情報システム部門から現場への働きかけを強化し、業務部門の理解と協力を得ながら、市民開発体制の構築・発展を目指します。

トヨタファイナンス株式会社のデジタル業務推進部 部長 平野 賢一氏は、次のように述べています。

「UiPathに伴走いただき、スピード感をもってAIエージェントを本番環境に実装し、早期に効果を創出できていることを非常に嬉しく思います。今後もUiPathと密に連携しながら、より幅広い業務領域へ展開しオペレーションコストの抜本的な低減を図りたいと考えています。」

UiPath株式会社のプロダクトマーケティング部 部長 夏目 健は、次のように述べています。

「トヨタファイナンス株式会社様がAgent Builder in UiPath Studioを導入され、顧客対応業務における作業時間の大幅な短縮という具体的な成果を上げられていることを大変嬉しく思います。UiPathのAIエージェントを活用したより広い業務領域へのエージェンティックオートメーションの展開を通じて、トヨタファイナンス様のさらなる業務効率化を実現できるよう、最大限に支援してまいります。」

本事例の詳細は、こちら(https://www.uipath.com/ja/resources/automation-case-studies/toyotafinance)からご覧いただけます。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティック・ビジネス・オーケストレーションおよびエージェンティックオートメーションのリーダーとして、世界中の企業に信頼されています。UiPathは、企業が抱える複雑な課題を、AIエージェントが推論し、ロボットが実行し、人が意思決定を主導する、知的かつ安全なオペレーションへと変革しています。現代のエンタープライズ環境および世界で最も高度に規制された業界向けに設計されたUiPathは、自動化、オーケストレーション、AI、テストを統合し、ガバナンスを担保しつつ拡張可能なワークフローを実現します。これにより、企業のリーダーが求める制御およびコンプライアンスを確保しながら、日々加速するビジネスにおけるイノベーションを実現します。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja) をご覧ください。

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