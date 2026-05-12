『アサヒスーパードライ 爽快辛口』6月16日数量限定発売

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、『アサヒスーパードライ 爽快辛口』を6月16日から数量限定で発売します。

『アサヒスーパードライ 爽快辛口』は、通常の『アサヒスーパードライ』と比べて炭酸ガス圧を高めることで、飲みごたえを向上させています。“キンキン”に冷やすことで、液中により多くの炭酸ガスが溶け込み、“キレのよさ”を感じやすくなり「スーパードライ」の“辛口のうまさ”を引き立てます。また、缶から直接飲むことで、喉への心地よい刺激が感じられ、爽快感のある味わいをより楽しめます。

パッケージデザインは、『アサヒスーパードライ』のデザインを踏襲し、ベースカラーをブルーにすることで爽快な味わいを表現しています。缶体裏面には「飲んだ瞬間 新感覚の飲みごたえ」と記載することで、商品特長をわかりやすく訴求しています。

アサヒビールは、2025年から『アサヒスーパードライ』の“辛口のうまさ”を一層引き立てる「冷え」に着目した取り組みを進めています。2026年は「冷え」の価値向上に向けた限定商品の第一弾として、5月12日から『アサヒスーパードライ 冷涼辛口』を、第二弾として6月16日から『アサヒスーパードライ 爽快辛口』をそれぞれ数量限定で発売します。

引き続き、飲食店から家庭まで、キンキンに冷えた「スーパードライ」のおいしさを体験できる飲用機会の創出を目指します。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1504_1_e540c72ebf87dd6ef0e98e4bd3d74db5.jpg?v=202605120851 ]