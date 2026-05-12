全種描き下ろし！「ちびゴジラ スタンプコレクション in ゴジラ・ストア」2026年5月15日(金)より開催決定！全国6店舗のゴジラ・ストアに各店舗限定デザインのスタンプが登場！

東宝株式会社ゴジラ・ストア Tokyo スタンプゴジラ・ストア Osaka スタンプゴジラ・ストア Umeda スタンプゴジラ・ストア Daiba スタンプゴジラ・ストア Shibuya スタンプゴジラ・ストア Hakata スタンプ

毎週水曜あさ7:05よりテレ東系列「おはスタ」番組内にて3分くらいで放送中のノンストップモンスターエンターテインメント『ちびゴジラの逆襲』。ショートアニメとは思えない豪華すぎる声優陣が演じる、クセが強めなちび怪獣たちのエッジの効いた掛け合いが大きな話題を呼んでいます！

そんな『ちびゴジラの逆襲』のオリジナルスタンプがゴジラ・ストアに登場する「ちびゴジラ スタンプコレクション in ゴジラ・ストア」の開催が決定！2026年5月15日(金)から7月31日(金)の期間限定で全国6店舗のゴジラ・ストアに、店舗によってデザインが異なるちびゴジラのスタンプが設置されます。スタンプはすべて本企画の為に描き下ろされたオリジナルデザインとなっており、ちびゴジラがそれぞれの店舗やその地域を満喫している姿が描かれた特別なスタンプとなっております。来店された方は誰でもスタンプを押すことが可能ですので、ぜひお近くのゴジラ・ストアへお越しください！

また店頭でスタッフにキーワードを伝えると、これまで限られたイベントでしか配布されてこなかった「怪獣島パスポート」がもらえるキャンペーンもスタート！数量限定の配布となっておりますのでご来店はお早めに！キーワードはちびゴジラ公式X及びゴジラ・ストア各店舗公式Xで発表されます。

※怪獣島パスポートの配布はキャンペーン期間中、お一人様１冊のみ。

※スタンプは怪獣島パスポートに限らず、お手持ちのノートなどに押すことも可能です。

■怪獣島パスポートとは

「怪獣島パスポート」は、ちび怪獣たちを愛し、怪獣島の発展を応援する仲間のために生まれた特別な一冊。

持っているだけで、あなたも怪獣島の一員に！

怪獣島パスポートの中はスタンプ帳になっており、各種ちびゴジライベントで用意されるスタンプを集めることが可能！

怪獣島パスポート

◆TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』グッズ情報

ゴジラ・ストア全店舗にてちびゴジラグッズを販売中！

ちびゴジラグッズ オンラインサイト :https://tohoentertainmentonline.com/shop/e/eGSchibigodzillaちびゴジラぬいぐるみ 2,530円(税込)ちびメカゴジラぬいぐるみ 2,530円(税込)ちびギドラぬいぐるみ 2,530円(税込)ちびゴジラ立体マスコットキーホルダー 1,100円(税込)ちびモスラ立体マスコットキーホルダー 1,100円(税込）

◆ゴジラ・ストア

「ゴジラ・ストア」は、「ゴジラ」ファンの皆様に最も身近な体験を提供する場所として、国内に６店舗（Tokyo・Daiba・Shibuya・Osaka・Umeda・Hakata）を展開する東宝オフィシャルショップです。

ゴジラ・ストア公式サイト :https://tohoentertainmentonline.com/shop/pages/godzilla-officialstore.aspx

■店舗情報１.：ゴジラ・ストア Tokyo

所在地: 東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿マルイ アネックス 1F

公式Xアカウント：https://x.com/GodzillaS_Tokyo

■店舗情報２.：ゴジラ・ストア Daiba

所在地: 東京都江東区青海1丁目1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 5F

公式Xアカウント：https://x.com/GodzillaS_Daiba

■店舗情報３.：ゴジラ・ストア Shibuya

所在地: 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F

公式Xアカウント：https://x.com/GodzillasShibya

■店舗情報４.：ゴジラ・ストア Osaka

所在地: 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋PARCO 6F

公式Xアカウント：https://x.com/GodzillaS_Osaka

■店舗情報５.：ゴジラ・ストア Umeda

所在地: 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町7F

公式Xアカウント：https://x.com/GodzillaS_umeda

■店舗情報６.：ゴジラ・ストア Hakata

所在地: 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ2F

公式Xアカウント：https://x.com/GodzillasHakata

◆TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』作品概要

＜作品概要＞

ちびゴジラとクセが強めなちび怪獣たちの想定外の日々はまだまだ止まらない！

ショートアニメの常識を覆す豪華すぎる声優陣で送る、ノンストップで規格外の約３分！

はたしてちびゴジラは父であるゴジラのような

「最強」の大怪獣になれるのか―― !?

＜CAST＞

ちびゴジラ：福山潤

ちびメカゴジラ：松岡禎丞

ちびギドラ：江口拓也

ちびモスラ：高橋李依

ちびラドン：下野紘

ちびアンギラス：？？？

小美人(姉)：上田麗奈

小美人(妹)：鬼頭明里

ちびビオランテ：沢城みゆき

ちびヘドラ：立木文彦

ちびミニラ：内田真礼

ちびガバラ：木村良平

ちびチタノ：木村昴

ちびガイガン：宮野真守

ちびJJ：小西克幸

ちびバトラ：水瀬いのり

＜STAFF＞

監督：新海岳人

キャラクターデザイン：坂崎千春

アニメーション制作：Pie in the sky

製作：東宝

＜主題歌＞

主題歌： OKAMOTO'S「あの日のMadness」（Sony Music Labels Inc.）

＜コピーライト＞TM & (C) TOHO

＜公式サイト＞ https://chibigodzilla.jp/

＜YouTube＞ちびゴジラ公式チャンネル https://www.youtube.com/@chibigodzi_official

＜公式X＞ https://x.com/chibigodzi

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/chibigodzi_official/

＜公式TikTok＞https://www.tiktok.com/@chibigodzi

毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にて放送中！

また、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルでも全話無料配信中！