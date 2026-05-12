対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』Steamストアページを公開、ウィッシュリスト登録受付を開始

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、2026年春配信予定の対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』において、PC版の配信プラットフォームとなるSteamのストアページを公開したことをお知らせします。

本日より、ストアページにてウィッシュリスト登録の受付を開始いたしました。配信開始の瞬間を見逃さないため、ぜひウィッシュリストへの登録をお願いいたします。

【Steamストアページ公開、ウィッシュリスト登録受付中】

『棋桜（KIOU）』のSteamストアページでは、ゲームの世界観を伝えるキービジュアルやスクリーンショット、ゲーム紹介文をご覧いただけます。リリース時にいち早く通知を受け取りたい方は、Steamアカウントでログインのうえ、ウィッシュリスト登録をお願いいたします。

▼Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/4257900/_/

【ゲーム概要】

『棋桜（KIOU）』は、魅力的なキャラクターとの交流と、競技性の高い将棋対局を同時に楽しめる新感覚の将棋ゲームです。豪華声優陣によるボイス演出、キャラクターとの好感度システム、そして初心者から有段者まで誰もが自分のペースで楽しめる対局システムを搭載。和×ファンタジーの世界観の中で、将棋盤上の駆け引きとキャラクターとの物語をお届けします。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/68_1_025b167a4ec6146b98d0b85c81cb0218.jpg?v=202605120651 ]

本リリースの内容、ゲームに関するご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 株式会社ネコノメ 広報担当 E-mail：contact@neconome.co.jp