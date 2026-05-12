浮体式洋上風力発電の世界市場規模：業界規模、市場シェア、トレンド、成長機会、競争環境および主要地域別分析（2036年まで）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「浮体式洋上風力発電市場：軸別（水平型、垂直型）、水深別（深海域、浅海域、中間水域）、タービン容量別（3MW未満、3MW～5MW、5MW超）― 世界市場分析、トレンド、成長機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、浮体式洋上風力発電市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
浮体式洋上風力発電市場の概要
浮体式洋上風力発電とは、固定式基礎の設置が困難な沖合の深海域において、浮体構造物上に設置された風力タービンを利用して発電を行う技術を指す。これらのシステムは係留索によって海底に固定されており、より強力かつ安定した風資源を有する海域への展開を可能にしている。浮体式洋上風力発電所は、化石燃料への依存を低減しながら、再生可能エネルギー容量の拡大に寄与するものである。
世界的なエネルギー需要の増加、炭素排出削減目標の推進、ならびにタービン設計および浮体プラットフォーム技術の進歩を背景として、本技術への注目が高まっている。日本、ノルウェー、英国などの深い沿岸海域を有する国々は、クリーンエネルギーへの移行を支援し、長期的なエネルギー安全保障を強化するため、浮体式洋上風力発電プロジェクトへの投資を積極的に進めている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、浮体式洋上風力発電市場規模は2025年に12億米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が89億米ドルに達すると予測されている。さらに、浮体式洋上風力発電市場は、2026年から2036年の予測期間中に約33.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038449
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348971/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な浮体式洋上風力発電市場分析によれば、クリーンエネルギーへの移行の加速、洋上風力発電プロジェクトの拡大、再生可能エネルギー需要および炭素削減目標の高まり、さらに浮体式タービン技術と深海域展開技術の進歩を背景として、浮体式洋上風力発電市場規模は拡大すると見込まれている。浮体式洋上風力発電市場における主要企業には、Ocean Winds、Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.、Ming Yang Smart Energy Group Co.、FlowOcean、GoldWind、Windplus S.A.、ABB Ltd.、General Electric Company、Nordex SE、Engie Energy、Suzlon Energy Limited、およびEnvision Energyなどが含まれる。
また、本浮体式洋上風力発電市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、日本市場向けの特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国における浮体式洋上風力発電市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界の浮体式洋上風力発電市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および成長機会分析（日本を含む各国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：軸別、水深別、タービン容量別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
浮体式洋上風力発電市場の概要
浮体式洋上風力発電とは、固定式基礎の設置が困難な沖合の深海域において、浮体構造物上に設置された風力タービンを利用して発電を行う技術を指す。これらのシステムは係留索によって海底に固定されており、より強力かつ安定した風資源を有する海域への展開を可能にしている。浮体式洋上風力発電所は、化石燃料への依存を低減しながら、再生可能エネルギー容量の拡大に寄与するものである。
世界的なエネルギー需要の増加、炭素排出削減目標の推進、ならびにタービン設計および浮体プラットフォーム技術の進歩を背景として、本技術への注目が高まっている。日本、ノルウェー、英国などの深い沿岸海域を有する国々は、クリーンエネルギーへの移行を支援し、長期的なエネルギー安全保障を強化するため、浮体式洋上風力発電プロジェクトへの投資を積極的に進めている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、浮体式洋上風力発電市場規模は2025年に12億米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が89億米ドルに達すると予測されている。さらに、浮体式洋上風力発電市場は、2026年から2036年の予測期間中に約33.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な浮体式洋上風力発電市場分析によれば、クリーンエネルギーへの移行の加速、洋上風力発電プロジェクトの拡大、再生可能エネルギー需要および炭素削減目標の高まり、さらに浮体式タービン技術と深海域展開技術の進歩を背景として、浮体式洋上風力発電市場規模は拡大すると見込まれている。浮体式洋上風力発電市場における主要企業には、Ocean Winds、Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.、Ming Yang Smart Energy Group Co.、FlowOcean、GoldWind、Windplus S.A.、ABB Ltd.、General Electric Company、Nordex SE、Engie Energy、Suzlon Energy Limited、およびEnvision Energyなどが含まれる。
また、本浮体式洋上風力発電市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、日本市場向けの特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国における浮体式洋上風力発電市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界の浮体式洋上風力発電市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および成長機会分析（日本を含む各国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：軸別、水深別、タービン容量別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析