2026年のプレミアムかき氷はフルーツを贅沢に使った「クラウンメロン」と「桃」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）のラウンジ＆バー「マリンブルー」では、2026年6月1日（月）から「クラウンメロン」、7月1日（水）からは「桃」と、フルーツをテーマにした2種類のプレミアムかき氷を8月31日（月）まで提供いたします。

当ホテルの今年のかき氷は、ジューシーな甘みと芳醇な香りのメロン、そして甘くとろける食感の桃を贅沢に使用した、その名のとおり“プレミアム”なかき氷2種をご用意しました。

氷は、信州の地下深くから汲み上げた深層天然水を48時間以上かけてじっくり丁寧に凍らせた「純氷」を使用。不純物が少ないため雑味がなく、素材そのものの風味を際立たせるという特徴があり、それぞれのフルーツの美味しさを存分に味わえる、極上のかき氷となっています。

プレミアムかき氷「クラウンメロン」

6月から提供を開始する「クラウンメロン」は、“マスクメロンの王様”とも称される静岡クラウンメロンを使った贅沢なかき氷です。信州の純氷で作ったかき氷の中に、ミルキーな味わいの自家製バニラアイスクリームとメロンの果肉、ナタデココをとじ込め、上から自家製のクラウンメロンシロップをたっぷりとかけて仕上げています。

一木一果*（いちぼくいっか）で育てられたクラウンメロンの芳醇な香りと甘みを余すことなく味わえる、大人のためのプレミアムな一品です。

*一本の木に対し1個の果実のみに養分を集中させて育てること

プレミアムかき氷 「桃」

7月から提供する「桃」は、今年の新作。

練乳を加えたとろける味わいの生クリームと、ダイスにした桃の果肉が贅沢に入ったソースをたっぷりとかけたかき氷に、大ぶりな桃を丸ごとコンポートにし濃厚なディプロマットクリームを詰めこんだ極上スイーツ「ペッシュ」をのせました。

桃から作った生シロップとまろやかな味わいのミルクシロップをかけた氷の中には、桃の甘みによく合う爽やかな味わいのサワーヨーグルトアイスクリームが隠れています。

桃が一番美味しい季節にのみ作る、数量限定の特別なかき氷です。

ラウンジ＆バー「マリンブルー」

今年の夏は、横浜の海が一望できる特等席のようなラウンジで、厳選された旬のフルーツの美味しさを極めたプレミアムかき氷をお楽しみください。

■内容

プレミアムかき氷「クラウンメロン」

コーヒーまたは紅茶付き

・静岡クラウンメロン

・赤肉メロン

・静岡クラウンメロンのシロップ

・自家製バニラアイスクリーム

・ナタデココ

・信州深層天然水の氷「純氷」

＜飾り＞

エディブルフラワー、チョコレート

プレミアムかき氷 「桃」

コーヒーまたは紅茶付き

・ペッシュ（ディプロマットクリームを詰めた桃のコンポート）

・桃の果肉ソース

・練乳生クリーム

・桃の生シロップ

・ミルクシロップ

・サワーヨーグルトアイスクリーム

・信州深層天然水の氷「純氷」

＜飾り＞

ハーブ、チョコレート

プレミアムかき氷 概要

■提供店舗： ラウンジ＆バー「マリンブルー」（2階）

■提供時間： 日～木、祝 12:00～21:00（L.O.）

金土祝前日 12:00～22:00（L.O.）

＊数量限定のため、無くなり次第終了

■予約・お問い合わせ： 045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

■Webサイト：https://www.icyokohama-grand.com/offer_restaurant/shaved_ice/

プレミアムかき氷「クラウンメロン」

コーヒーまたは紅茶付き

■提供期間： 2026年6月1日（月）～8月31日（月）

■料金（税サ込）： 6,000円

プレミアムかき氷「桃」

コーヒーまたは紅茶付き

■提供期間： 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

■料金（税サ込）： 4,000円

ラウンジ＆バー「マリンブルー」について：

横浜港を一望できる開放感あふれるロビーラウンジ。海辺のリゾートをイメージした空間は、まるで豪華客船で旅をしているような寛ぎのひとときを演出します。自然光が降り注ぐ明るく開放的なティータイム、ベイブリッジの夜景を望むバータイムなど、時間とともに表情を変える景色とともに、さまざまなシーンでご利用いただけます。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。

ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト（https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation）・日本語版ウェブサイト（https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands）、ニュースルーム（https://www.ihgplc.com/en/news-and-media）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)）をご覧ください。IHGワンリワーズについてはhttps://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

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