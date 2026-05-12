『氷属性男子とクールな同僚女子』オンラインくじが販売開始！

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株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、4月28日(火)より『氷属性男子とクールな同僚女子』オンラインくじを販売いたします！




漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて4月28日(火)より『氷属性男子とクールな同僚女子』オンラインくじを販売いたします！





【販売開始日】


2026年04月28日（火）



【販売価格】


１回770円（税込）



【お届け時期】


2026年7月下旬に順次発送予定


※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。



【くじ販売ページ】


▼DRAW!DRAW!


https://amnibus.com/drawdraw/detail/293?utm_source=press




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【景品ラインナップ】



▼A賞 F3キャンバスボード（全2種）









▼B賞 特大アクリルスタンド（全4種）









▼C賞 A3マット加工ポスター（全8種）









▼D賞 ホログラム缶バッジ（全14種）









※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。


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(C)Miyuki Tonogaya/SQUARE ENIX


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▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について







AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。



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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


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担当：齊藤直樹


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