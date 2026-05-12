【市内業者限定】「小諸市児童遊園地 夏の感謝祭2026」飲食店を募集！

小諸市 懐古園事務所では、2026年6月6日（土）・7日（日）に開催する「夏の感謝祭イベント2026」において、会場を盛り上げていただける飲食出店者を募集いたします。

本イベントは、遊具の「1日乗り放題パスポート（500円）」の特別販売により、例年市内外から非常に多くのご家族連れが来園される、園内でも人気のイベントです。

今回は、小諸市内の事業者の皆様と共に地域の活性化を図るため、「市内業者」に限定して5店舗を募集いたします。初夏の青空の下、来園者の皆様へ自慢の味や商品を提供しませんか？

概要

出店日時： 2026年6月6日（土）・7日（日）9:30 ～ 16:30

（※雨天・荒天・熱中症特別警戒アラート発令時は中止）

募集店舗数： 先着5店舗（定員に達し次第終了）

応募資格： 小諸市内の事業者に限る

出店料： 200円／㎡

備考：出店場所は先着順で希望を承ります。

電気設備や備品（机・椅子等）の貸出はございませんので、各自でご用意ください。

飲食店としての出店には、有効な保健所の許可証提出が必要です。

応募方法

指定の「都市公園内行為許可申請書」に必要事項を記入し、懐古園事務所までご提出ください。

※詳細な出店条件については、市ホームページ掲載の募集要項を必ずご確認ください。

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/official/benri/facility_map/shisetsuannai/koen/komoroshijidoyuenchi/15117.html

【問い合わせ】

小諸市 懐古園事務所

電話： 0267-22-2274

〒384-0804 長野県小諸市丁311番地

※定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

小諸市の魅力を紹介｜ティーサロン 寿徳





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【詳細情報】

電話：0267-22-0545

営業時間：10:00～18:00

定休日：水曜日

〒384-0025 小諸市相生町1-3-1

詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/member/id_1287/