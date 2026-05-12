BOOSTTECH、縦型ショート動画SaaS「SHORTBOOSTER」にAIバナー画像生成機能を実装

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、以下「当社」）は、当社が提供する縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER」において、AIによるバナー画像生成機能を新たに実装したことをお知らせいたします。

本機能の追加により、SHORTBOOSTERは縦型ショート動画の生成・SNS配信・広告運用に加え、SNS投稿用バナーやWeb広告クリエイティブなどの静止画までを同一プラットフォーム上で生成・管理・配信できる、AI広告クリエイティブの一気通貫プラットフォームへと進化します。

開発背景：動画と静止画の「サイロ化」を解消する

TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsをはじめとする縦型ショート動画市場が急成長を続ける一方で、X（旧Twitter）・Meta・Google広告などにおいてバナー画像は依然として広告フォーマットの中核を占めています。

しかし広告代理店・Web制作会社の現場では、「動画は動画ツール、静止画は画像生成ツール、配信は各広告プラットフォームの管理画面」と、クリエイティブ制作と配信のワークフローが分断されているケースが少なくありません。

SHORTBOOSTERでは、すでに縦型動画の生成・複数SNSへの自動配信・主要広告プラットフォーム連携を実装済みです。今回のAIバナー画像生成機能の追加により、動画と静止画の双方を同一プラットフォーム上でAI生成し、そのまま配信・広告運用まで一気通貫で完結できる体制が整いました。

機能概要

2つのAIモデルから用途に応じて選択可能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/15_1_5ce7ff40d8e06d9032d881b5bb174147.jpg?v=202605120151 ]主要5アスペクト比に対応

1:1／3:4／9:16／16:9／21:9 に対応。Instagramフィード／ストーリーズ・縦型広告／X・Meta／YouTubeサムネイル／LPメインビジュアル・OOH想定など、媒体や用途ごとに最適な比率を即座に選択できます。

プロンプト＋参考画像のハイブリッド入力

最大2,000文字のテキストプロンプトに加え、最大5枚の参考画像をアップロード可能。既存ブランドのトーン＆マナーや構図を反映したバナー生成を実現します。

テンプレート活用と再生成に対応

業界・用途別のプロンプトテンプレートを呼び出してワンクリックで適用可能。生成結果は何度でも再生成でき、高速にPDCAを回しながら勝ちクリエイティブを発掘できる設計です。

各広告プラットフォームへの直接入稿

生成したバナー画像をSHORTBOOSTERの広告管理機能から各広告プラットフォーム（X／Meta／Google等）へ直接入稿できる連携が可能です。

今後の展開

縦型ショート動画とバナー静止画、双方のAI生成基盤を統合した「AI広告クリエイティブの内製化インフラ」として、SHORTBOOSTERは進化を続けてまいります。

【SHORTBOOSTERについて】

SHORTBOOSTER（ショートブースター）は、AI動画生成および編集・AI自動切り抜き・8媒体（TikTok／YouTube Shorts／Instagram Reels／Facebook／X／Threads／LINE VOOM/Googleビジネスプロフィール）への一括配信・横断分析、広告配信・分析までを1つのプラットフォームで完結できる、AI搭載の縦型ショート動画運用ツールです。

公式サイト：https://shortboost.boosttech.jp/

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「マーケティングのボトムを引き上げる」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。