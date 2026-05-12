株式会社工房

株式会社工房(本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：成田明正、以下「工房」)は、世界47ヶ国以上で交通手段の比較・予約プラットフォームを運営するOmio(本社：ドイツ・ベルリン、CEO：Naren Shaam、以下「Omio」)と、この度API連携を開始いたしました。これにより、工房が運営する国内最大級高速バス予約サイト「発車オ～ライネット」の在庫を、グローバル旅行プラットフォーム「Omio」にて販売開始したことをお知らせいたします。

1.連携の背景と目的

Omioが運営するプラットフォームは、鉄道・バス・航空・フェリーを網羅し、世界中で月間数千万人のユーザーに利用されています。特に欧米からの旅行者にとって、移動手段を一本化して比較・予約できるツールとして不可欠な存在となっています。

一方、工房は高速バス予約システムにおいて国内トップシェアを誇り、「発車オ～ライネット」を通じて全国のバス事業者との強固なネットワークを有しています。

これまで訪日外国人旅行者にとって、日本の高速バスは「言語の壁」や「予約システムの複雑さ」が課題となっていました。本連携により、Omioの広大なグローバルユーザー基盤に対し、工房が有する日本全国の豊富な高速バス在庫をリアルタイムで提供。これにより、訪日客は自国語・自国通貨で日本の高速バスをスムーズに予約できるようになり、地方観光地へのアクセス向上とインバウンド消費の拡大を目指します。

2.API連携の概要「発車オ～ライネット」の在庫を「Omio」サイト・アプリでリアルタイム販売

本連携は、工房の「発車オ～ライネット」が保有する座席在庫データを、OmioのプラットフォームとAPIで直接連動させることで実現いたしました。

●連携開始日：2026年4月22日(水)より順次

●多言語・多通貨対応：Omioが対応する32ヶ国語以上の言語、および33種類の決済通貨にて「発車オ～ライネット」の空席情報・運賃をリアルタイムで検索可能。

●ワンストップ予約：検索から予約・電子チケットの発行までを「Omio」のインターフェース内で完結。

●バス事業者様のメリット：「Omio」を通じて、これまでリーチが難しかった海外個人旅行者(FIT)への直接販売が可能となり、新たな販路拡大と稼働率向上に貢献します。

3.今後の展望

両社は、今回の連携を日本の公共交通インフラのグローバル展開における重要なマイルストーンと位置づけています。今後は、予約路線の拡大のみならず、デジタルチケット(QRコード乗車券等)の連携強化や、MaaS(Mobility as a Service)の観点から、日本の地方創生に寄与する新たな旅行体験の共同創出を推進してまいります。

■会社概要株式会社工房- 所在地：埼玉県川口市本町三丁目2番22号- 代表取締役社長：成田明正- 事業内容：バス業界向けシステム開発、高速バス予約サイト「発車オ～ライネット」の運営、建築事業など- URL：https://www.khobho.co.jp/Omio Group(GoEuro Corp.)- 所在地：Warschauer Str. 70A, 10243 Berlin, Germany- 代表者：Founder & CEO Naren Shaam- 事業内容：世界最大級の交通手段比較・予約プラットフォーム「Omio」の運営- URL：https://www.omio.jp/