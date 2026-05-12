旭ファイバーグラス株式会社、次世代型AI-OCR「route-D AIデータ入力」を導入

株式会社route-D

株式会社route-D（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本光暁、以下「route-D」）が提供する次世代型OCR「route-D AIデータ入力」が、旭ファイバーグラス株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：荒木 一郎、以下「旭ファイバーグラス」)に導入されました。

導入背景

旭ファイバーグラスでは、大量の注文書を事務担当者が手入力で受注登録しています。取り扱う書類の形式や登録ルールの複雑さは多岐にわたり、以下のような課題を抱えていました。

導入概要

- 取引先ごとに届く注文書の表記が異なっており、自社コードへの変換をはじめとするシステム入力手順がかなり複雑で暗黙知化していた- 暗黙知化した入力ルールにより事務担当者の専任領域が固定化され、適切な人員配置ができなくなっていた

旭ファイバーグラスは、過去検討したものの採用に至らなかったOCRソリューションを再度検討。以下の2点を評価し「route-D AIデータ入力」の導入を決定しました。

今後の展望

- 事前設定不要で高いデータ化精度を実現表記や配置が異なる発注書に対して、AIが内容を読み取り自動で項目を判断。事前設定なしでも高精度にデータ化でき、AIが”新人レベル”に達していることが確認されました。- 属人化した受注入力ルールの学習に対応単純な内容の読み取りだけではなく、実際の業務で運用されている特殊な入力ルールや特殊な表記の自社コード変換まで学習可能。”新人レベルのAI”を”ベテランAIに育成”できることで、従来のAI-OCRでは難しかった真の業務効率化が実現可能と判断しました。

現在はどんどん賢くなるOCR「route-D AIデータ入力」の導入によって、業務運用と並行して特殊なルールや複雑なコード変換を学習させています。今後は運用規模をさらに拡大し、エリアごとに分断されていた受注業務をAIで共通化していく予定です。route-Dは、旭ファイバーグラスにおける人手不足や属人化の解消に向けて、引き続き伴走してまいります。

「route-D AIデータ入力」について

「route-D AIデータ入力」は注文書、納品書、見積書などフォーマットがバラバラな書類のシステム入力を自動化できるプロダクトです。選ばれる理由は、主に以下の4点です。

- 座標設定不要でAIが書類を理解し、データ整理- 使うほどに業務ルールを理解して賢くなるAI- 読み取り内容を社内のマスタ情報に変換 - 行数制限なし、料金も据え置き。表記ゆれ検索に対応- 専門家の伴走や、AI一括学習機能によってスピーディーな本運用が可能

プロダクトページはこちら(https://route-d.co.jp/service/lp)

route-Dについて

日本の製造/流通業では人手不足が深刻化しており、アナログで非効率な業務の効率化/自動化が強く求められています。また、業務の中で蓄積したデータの活用余地も大きく残っています。route-DはAIを活用してこのような課題を解決し、人手不足の中でも日本の製造業や流通業が持続的に成長できる世界の実現を目指しています。

- 設立：2022年12月- 代表者：松本光暁- 事業内容：製造業・流通業に特化した生成AIプロダクトの開発・販売- 従業員数：25名（業務委託含む）- 資本金：3.73億円（資本準備金含む）- 本社所在地：東京都千代田区九段南4-6-10 九段南ビル4階- route-D AIデータ入力 Webページ：https://route-d.co.jp/service/lp