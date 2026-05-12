メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、業務アプリにおける入力シーンを支援するコントロールセット「InputManPlus for WPF(インプットマンプラス)」の最新バージョン「4.0J」を2026年5月20日(水)にリリースします。

本バージョンでは、.NETの最新バージョンである.NET 10およびVisual Studio 2026に対応し、最新の開発環境にてアプリケーション開発を安心して行えるようになりました。あわせて、日本郵便株式会社が提供する「郵便番号・デジタルアドレスAPI」との連携機能を新たに追加し、住所入力に関する利便性を大幅に向上しています。





InputManPlus for WPF 4.0Jリリース





■InputManPlus for WPF 4.0Jの特長

＜.NET 10への対応＞

.NETの最新バージョンである .NET 10 に対応しました。.NET 10へ更新することで、パフォーマンス向上を中心とした最新.NETの特長をアプリケーションに取り込めます。





＜Visual Studio 2026への対応＞

.NETアプリケーションの統合開発環境である Visual Studio 2026 に対応しました。最新のIDE環境でも従来と同様の開発体験を維持でき、長期的なメンテナンスやバージョンアップを見据えたプロジェクトでも安心して導入いただけます。





＜郵便番号・デジタルアドレスAPIとの連携＞

日本郵便株式会社が2025年5月26日に提供を開始した「郵便番号・デジタルアドレスAPI」との連携機能を追加しました。これにより、郵便番号・デジタルアドレス・事業所個別郵便番号から住所情報を検索できるようになります。

※ 本機能の利用には、事前に郵便番号・デジタルアドレスAPIの利用登録が必要です。





入力＆業務画面UIコンポーネント「InputManPlus for WPF」

https://developer.mescius.jp/inputmanplus-wpf









■製品情報

InputManPlus for WPFは、きめ細かな入力支援機能を提供する「InputMan(インプットマン)」、住所関連の入力に必要な機能を網羅した 「JPAddress(JPアドレス)」の2つからなる強力なコンポーネントセットです。テキスト、マスク、日付時刻、数値、カレンダーなど用途別に最適化された入力用コントロールと、エラーを通知する検証インジケーターコントロール、IME管理コンポーネント、書式コンバーターなどを収録しています。





製品名：InputManPlus for WPF 4.0J

発売日：2026年5月20日(水)

価格 ：1開発ライセンス220,000円(10％税込)※





※ 開発ライセンスは、本製品を使用してソフトウェアを開発(コーディング、コンパイル、リンク、ビルド、デバッグなどの行為をすべて含みます)する際の特定の1人の開発者に対して必要となるライセンスです。1開発ライセンスで、同一の開発者が利用するコンピュータ3台までインストールが可能です。









■一般の方のお問い合わせ先

メシウス株式会社

Developer Solutions事業部 営業部

MAIL： sales@mescius.com

TEL ： 050-5490-4661









■会社概要

会社名 ： メシウス株式会社 [MESCIUS inc.] (旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、販売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社 仙台市泉区紫山3-1-4／関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc.／MESCIUS EUROPE GmbH／MESCIUS Korea inc.





・Microsoft、Windows、Visual Studioは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・MESCIUSおよびInputManはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。