【TO&FRO×merippa】人気のコラボルームシューズに接触冷感素材TERAX COOL(R)採用のクールシリーズが5/15に登場！日本の繊維メーカー同士のこだわりが詰まったリバーシブルの4種
創業92年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、2026年5月15日に、「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」を直営店、オンラインショップにて発売いたします。
「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」は、1951年創業当初から東京下町でカットソーのOEM製造に携わってきた中橋莫大小株式会社の「merippa（メリッパ）」とのコラボレーションシリーズの新作として、接触冷感素材TERAX COOL（R）を採用したひんやり触感のルームシューズです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348293/images/bodyimage1】
接触冷感素材のTERAX COOL（R）採用の涼感ルームシューズが
人気のmerippa×TO&FROのコラボシリーズに仲間入り！
TO&FROとmerippaがコラボレーションした「merippa×TO&FROルームシューズ」シリーズに今回登場するのは、接触冷感素材のTERAX COOL（R）を採用したクール仕様の4色です。異なる個性をもつ素材を組み合わせることで、これから到来する暑い夏も、足元から涼しくお過ごしいただけるように設計しました。
「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」は、「merippa×TO&FROルームシューズ」と同じくリバーシブル仕様で、4色全てに共通して片面は接触冷感素材のTERAX COOL（R）を配置したのが特徴です。TERAX COOL（R）側を内側にして履けば、足を入れた瞬間にひんやりとした涼しさが広がり、暑い時期でもさらりと快適にお過ごしいただけます。もう一方の面には、シアサッカーのストライプ生地２色と、リネンコットンのメランジ生地をご用意。お好みの生地と色の組み合わせの中から、お選びいただけます。シアサッカーのストライプ生地を内側にすれば、やわらかくさらりとしたタッチで軽やかな心地よさに。リネンコットンのメランジは、シャリ感のあるドライな風合いが魅力で、爽やかな履き心地をお楽しみいただけます。どちらも吸水性と速乾性に優れているため、汗ばむ季節でも扱いやすく、自然と日常に馴染む履き心地です。
merippaならではのリバーシブル仕様に加え、その日の気分や室温、体調に合わせて肌に触れる面を選べるのも、「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」の楽しみのひとつです。さらに、かかと部分には発色の美しいリブをあしらい、スリッポンのようにさっと履いていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348293/images/bodyimage2】
TO&FROは、合成繊維の一大産地・石川県に拠点を持つ、生地から生産するファクトリーブランドです。そして、「merippa（メリッパ）」を手掛ける中橋莫大小（メリヤス）は、東京・下町で1951年創業し、カットソーのOEM製造を手がけてきた老舗。互いに異なる素材や技術を持ちながら、"日本の繊維産業を支えるファクトリーブランド同士"として、対話と工夫を重ねて生まれたのが「merippa×TO&FROルームシューズ」シリーズです。
昨年12月に発売した「merippa×TO&FROルームシューズ」は、品切れが生じるほどご好評をいただき、今回は夏を快適にする接触冷感機能をプラスした進化版ルームシューズを生み出すべく、両ブランドの強みを活かしながら、新たな履き心地を追求するために再び手を組みました。
「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」は、1951年創業当初から東京下町でカットソーのOEM製造に携わってきた中橋莫大小株式会社の「merippa（メリッパ）」とのコラボレーションシリーズの新作として、接触冷感素材TERAX COOL（R）を採用したひんやり触感のルームシューズです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348293/images/bodyimage1】
接触冷感素材のTERAX COOL（R）採用の涼感ルームシューズが
人気のmerippa×TO&FROのコラボシリーズに仲間入り！
TO&FROとmerippaがコラボレーションした「merippa×TO&FROルームシューズ」シリーズに今回登場するのは、接触冷感素材のTERAX COOL（R）を採用したクール仕様の4色です。異なる個性をもつ素材を組み合わせることで、これから到来する暑い夏も、足元から涼しくお過ごしいただけるように設計しました。
「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」は、「merippa×TO&FROルームシューズ」と同じくリバーシブル仕様で、4色全てに共通して片面は接触冷感素材のTERAX COOL（R）を配置したのが特徴です。TERAX COOL（R）側を内側にして履けば、足を入れた瞬間にひんやりとした涼しさが広がり、暑い時期でもさらりと快適にお過ごしいただけます。もう一方の面には、シアサッカーのストライプ生地２色と、リネンコットンのメランジ生地をご用意。お好みの生地と色の組み合わせの中から、お選びいただけます。シアサッカーのストライプ生地を内側にすれば、やわらかくさらりとしたタッチで軽やかな心地よさに。リネンコットンのメランジは、シャリ感のあるドライな風合いが魅力で、爽やかな履き心地をお楽しみいただけます。どちらも吸水性と速乾性に優れているため、汗ばむ季節でも扱いやすく、自然と日常に馴染む履き心地です。
merippaならではのリバーシブル仕様に加え、その日の気分や室温、体調に合わせて肌に触れる面を選べるのも、「merippa×TO&FROルームシューズ -クール-」の楽しみのひとつです。さらに、かかと部分には発色の美しいリブをあしらい、スリッポンのようにさっと履いていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348293/images/bodyimage2】
TO&FROは、合成繊維の一大産地・石川県に拠点を持つ、生地から生産するファクトリーブランドです。そして、「merippa（メリッパ）」を手掛ける中橋莫大小（メリヤス）は、東京・下町で1951年創業し、カットソーのOEM製造を手がけてきた老舗。互いに異なる素材や技術を持ちながら、"日本の繊維産業を支えるファクトリーブランド同士"として、対話と工夫を重ねて生まれたのが「merippa×TO&FROルームシューズ」シリーズです。
昨年12月に発売した「merippa×TO&FROルームシューズ」は、品切れが生じるほどご好評をいただき、今回は夏を快適にする接触冷感機能をプラスした進化版ルームシューズを生み出すべく、両ブランドの強みを活かしながら、新たな履き心地を追求するために再び手を組みました。