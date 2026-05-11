SP EXPERT’S、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に認定

株式会社 SP EXPERT'S

株式会社SP EXPERT’S（本社：東京、代表：窪田 充、以下 SP EXPERT’S）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のミニアプリ部門に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。



この度、SP EXPERT’Sが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

SP EXPERT’Sはこの度の認定を受け、LINEミニアプリを活用したオリジナルソリューション「ミッション型ロイヤルティプログラム」を中心に、LINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■ ミッション型ロイヤルティプログラムとは

SP EXPERT‘Sが提供するLINEミニアプリソリューション「ミッション型ロイヤルティプログラム」とは、LINEミニアプリを活用したLINE上で簡単に構築できるオリジナルソリューションです。企業は、動画視聴・来店・商品購入などのビジネス目的を“ミッション”として生活者に提示し、生活者に楽しんでもらいながら企業へのロイヤルティ最大化に導きます。

■ ミッション型ロイヤルティプログラムの4つの特徴

１.ファネル深度に応じたミッション付与で行動の動機を醸成

・生活者にとっての行動の道標となるため、次に何をすべきかが明確でわかりやすくなります。

・都度ミッション完了の達成感を得られるため、顧客の関心をひき続けることができます。

２.ミッション完了ごとにポイントを蓄積するプログラムで継続を促進

・自身が保有しているポイントが目に見えてわかり、ポイントによって割引や特典が受けられるため、ポイントを貯めようと次の行動の動機づけになります。

・既存顧客にとってはランクがある種のステータスとなり、ブランドへのエンゲージが高まります。

３.データを利用した「よりパーソナルな」CRMで告知効果も最大化

・行動履歴に基づいたパーソナルなCRMにより、顧客に応じたコミュニケーションが設計できます。

・自社のLINE公式アカウントのみならず、SalesforceやMAツールなどの既存導入システムとも連携が可能です。

４.ユーザーデータを誘導のメディアプラニングにも活用

・取得したデータからユーザー傾向を分析し、ユーザーの属性に合ったメディアプラニングを検討できます。

■ 株式会社SP EXPERT’Sについて

株式会社SP EXPERT’Sは、「生活者の心を動かす体験を提供する」というビジョンのもと、デジタル販促ソリューションを中心としたサービスを提供しています。年間100件以上の実績と豊富なソリューションメニューにより、顧客の課題に柔軟に対応します。

（HP：https://spexperts.co.jp/）