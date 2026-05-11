AppTweak、グローバルイベント「AppTweak Amplify」を東京で初開催

AppTweak Japan 合同会社

アプリマーケティングおよびApp Store Optimization（ASO）領域のリーディングカンパニーであるAppTweakは、2026年5月26日（火）、グローバルイベント「AppTweak Amplify」を東京で初開催いたします。

本イベントでは、国内外のアプリ成長を牽引する企業のキーパーソンが登壇し、ASO戦略およびApple Adsを活用した最新のアプリグロース手法について、実践的な知見を共有します。

世界各国で開かれる注目のアプリマーケター向けイベント''AppTweak Amplify''が5月26日、ついに日本初上陸。

近年、アプリ市場の競争激化に伴い、ASO（App Store Optimization）と広告運用の統合的な戦略設計が不可欠となっています。

ASOは単なるキーワード最適化にとどまらず、クリエイティブ改善やユーザー獲得戦略全体に影響を与える重要な領域へと進化しています 。

AppTweakは、こうした変化を背景に、世界各国でアプリマーケター向けのイベントである「AppTweak Amplify」を開催しており、今回、日本で初めて東京開催が実現しました。

【イベント概要】

イベント名：AppTweak Amplify Tokyo

開催日時：2026年5月26日（火）17:30～20:00

形式：オフラインイベント

▶︎参加リクエストはこちら(https://luma.com/uofwxspr)から

場所：LIFORK原宿(https://share.google/rkPFvyYaxQa45HypR)（東京都渋谷区）

【登壇者】

・株式会社カカクコム 食べログプロダクト本部

・スピークジャパン合同会社

・株式会社サイバーエージェント

【セッション内容】

■ 基調講演

「モバイル市場の今とこれから - ASO戦略とApple Ads活用の最前線」

ASOを成長戦略の中核に据えたキーワード設計や継続的最適化、Apple Adsとの連携によるスケール手法について解説します。

■ パネルディスカッション１.

（ファシリテーター：廣瀬 亨）

「グローバルで“選ばれるアプリ”はどう作られるのか？」

海外→日本、日本→海外という2つの視点から、

ブランド設計・ローカライズ・ユーザー定着戦略を紐解き、

ASOおよびApple Adsを活用したグローバル成長アプローチを議論します。

■ パネルディスカッション２.

（ファシリテーター：松原 加菜）

「なぜApple Adsで成果に差が出るのか？」

競合分析やデータ活用に基づく戦略設計、Custom Product Pages（CPP）やクリエイティブ最適化、ASO連携による改善事例について、実践的な視点から解説します。

【AppTweak Head of Japan 廣瀬亨より】

これまで世界各国で開催してきた『AppTweak Amplify』を、日本で初めて開催できることを大変嬉しく思います。

本イベントでは、ASOとApple Adsを横断した最新のアプリ成長戦略を体系的に学べる機会として、国内外のトッププレイヤーによるリアルな知見を共有します。

アプリ市場の競争が激化する中で、単一の施策ではなく、データに基づいた統合的なグロース戦略が求められています。

本イベントが、参加される皆様にとって、次の成長に繋がるヒントとなることを期待しています。

【AppTweakについて】

AppTweak（アップトウィーク）は、モバイル業界におけるリーディングカンパニーのASO（アプリストア最適化）およびASA（Apple Search Ads）の効果最大化を支援する、AI搭載のアプリストア特化型マーケティングプラットフォームです。

ASO Intelligence、Search Ads Manager、App Store Review Management、Market Intelligenceなど、多様なソリューションを提供し、業界でも有数の包括的なプラットフォームとしての地位を確立しています。

豊富なデータと分析機能、さらにコンサルティングサービスを通じて、アプリマーケターが情報に基づいた意思決定を行い、競争優位性を構築できるよう支援しています。

URL: https://www.apptweak.com/ja

＜本件についてのお問い合わせ先＞

AppTweak Japan合同会社

【お問い合わせ窓口】https://www.apptweak.com/ja/contact

【公式WEBサイト】https://www.apptweak.com/ja