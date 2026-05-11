【新機能】面談の希望集計・日程調整の負担軽減！「日程調整機能」をリリース

VISH株式会社

VISH株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵浩之）が提供する、幼稚園・保育園・認定こども園向けICTシステム「園支援システム＋バスキャッチ」において、2026年5月11日（月）より、日程調整機能の提供を開始いたします。



本機能は、個人面談等における保護者からの希望日程の集計や、煩雑な割り当て作業をデジタル化することで、先生方の業務をサポートします。

■新機能リリースの背景

個人面談とは、園と家庭が連携し子どもの成長を支えるための貴重な情報交換の場です。

しかし、先生方から「1学期の個人面談、希望票の集計だけで1日が終わってしまう…」「兄弟姉妹の時間を合わせる調整作業が大変…」といった個人面談を実施するための日程調整にかかる作業の負担についての要望を多くいただいておりました。

そんな先生方の負担を少しでも軽減したいという想いから、この度、待望の「日程調整機能」をリリースいたしました。

■日程調整機能の特長

1. 希望時間の「自動リスト化」で集計ゼロへ

保護者がスマートフォンから入力した希望時間は、管理画面へ直ちに反映され、一覧表示されます。紙の回収やエクセルへの打ち直しが不要となり、未提出者の把握も可能です。



2. 「調整・確定」作業を画面上でスマートに

重複した希望の中から誰をどの枠に割り当てるかをマウス操作だけで簡単に決定できます。重なっている個所も一目でわかるため、スムーズな調整が可能です。

3. 先生都合の「予約受付ブロック」

会議や行事予定など、面談を行わない時間をあらかじめ「予約不可」に設定可能。保護者は園が対応できる時間枠だけを見て選択でき、後からの再調整の手間を防げます。



4. メッセージ配信で確定連絡もスムーズに

日程確定の通知や当日の持ち物案内など、システムから保護者へ送信可能。適切なタイミングで案内を送ることで保護者との円滑なコミュニケーションを実現。





■利用イメージ

先生が利用する管理画面の「日程調整」メニューから、3STEPで利用できます。

■料金について

本機能は基本機能として提供しますので、「園支援システム＋バスキャッチ」をご契約の方は追加料金なく利用が可能です。

■園支援システム＋バスキャッチについて

2010年のサービス開始以来 、「園支援システム＋バスキャッチ」は全国の幼稚園・保育園・認定こども園で導入され 、園と保護者をつなぐ連絡・管理業務のICT化を支援してきました。

2025年12月には15周年を迎え、長年にわたり多くの園の現場にご利用いただいています。

当社では、日々寄せられる現場の声をもとに、継続的な機能改善と使いやすさの向上に取り組んでいます。

直近では、管理画面および保護者アプリのデザイン刷新、課外教室管理機能の強化、園児検索機能の拡張に加え、2026年2月には指導要録作成機能に生成AIを搭載するなど、現場業務の効率化と利便性向上に直結するアップデートを実施してまいりました。

今後も、これまでに培ってきた現場理解と新しい技術を掛け合わせながら、教職員の業務負担軽減と、こども一人ひとりと向き合う時間の創出に貢献できるシステムを提供していきます。

そして、ICTを通じて「ゆとり」と「笑顔」が生まれる教育・保育現場の実現を目指します。





公式サイト：https://www.buscatch.com/kindergarten/(https://www.buscatch.com/kindergarten/)

■ 会社概要

・会社名：VISH株式会社（ヴィッシュ株式会社）

・所在地：愛知県名古屋市中区錦二丁目10番13号 SC錦ANNEX5F

・設立：2004年12月

・資本金：11,500,000円

・代表者：代表取締役 田淵 浩之

・企業サイト：https://www.vish.co.jp/