人協働ロボットが切り拓く研究現場の新常識 ラボラトリーオートメーションをテーマにオンライン講演

第一工業製薬(本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2026年5月28日（木）に開催されるオンラインセミナー「業務の効率化、人手不足に対応するラボラトリーオートメーションへの取り組み」において、研究現場における人協働ロボット導入の実践事例について講演します。

第一工業製薬株式会社

本セミナーは、研究開発現場における業務効率化や人手不足への対応策として注目される「ラボラトリーオートメーション」をテーマに、最新動向や実践事例を紹介するものです。

当社は第2講（15:20～15:50）に登壇し、研究現場における人協働ロボットの導入事例を中心に、実装までの経緯や実際の取り組み、導入時の注意点などを具体的に解説します。

- セミナー名業務の効率化、人手不足に対応するラボラトリーオートメーションへの取り組み- 開催日時2026年5月28日（木）14:00～15:50（ライブ配信）- 開催形式オンライン（ライブ配信／アーカイブ配信）- 申込方法下記セミナー公式サイトよりお申し込みください。https://www.chemicaldaily.co.jp/online_seminar_260528- 講演概要 第2講（15:20～15:50）

講演タイトル

「人協働ロボットが変える研究現場：導入事例の紹介」

講演内容

・ラボラトリーオートメーション導入に至る経緯

・実験プロセス自動化の具体例

・当社事例から見えた導入時の注意点

・データ活用と今後の展望

講演者

第一工業製薬株式会社

京都中央研究所 コーポレート研究部

分析研究開発グループ 主任研究員 鍵政 典子

鍵政 典子

当社は、研究の高度化と持続可能な研究体制の構築を目指し、データ活用や自動化技術の

導入に積極的に取り組んでいます。本講演では、実際の研究現場で得られた知見を交えながらラボラトリーオートメーションの可能性と今後の展望について紹介します。

以上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

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