伝説のスタイリスト・大久保篤志 が、人生と仕事論を書き下ろした最新書籍 「Ｔｈｅ Ｓｔｙｌｉｓｔ」 5月15日発売！ 【西浦徹氏デザインのオリジナルＴシャツつきの豪華セット版、まもなく受注締め切り！】
1981年にスタイリストとして独立。男性スタイリストという職業の地位を自らの腕一本で高め、雑誌、広告やショー、著名人のスタイリングで活躍し絶大な信頼を集める〈伝説のスタイリスト〉大久保篤志さん。古希を迎えるにあたり、半生と仕事論をまとめた自伝本「The Stylist」を発売！スターたちとの秘話や、常識にとらわれない「自由な生き方」のヒントが詰まった一冊です。
矢沢永吉やBOØWY、ヨウジヤマモト（＜Y’s for men＞）を手がけた80年代、サザンオールスターズから小室ファミリー、Mr.Childrenとサヨナラした90年代。ドラマ『プライド』から始まる木村拓哉とのタッグ、緒形拳との最後の仕事も忘れがたい2000年代。70歳となった今もなお、市川團十郎や葉加瀬太郎、相葉雅紀（嵐）が絶大な信頼を寄せています。
■書誌情報
タイトル: The Stylist
著者: 大久保篤志
定価: 2,420円(税込)
発売日: 2026年5月15日(金)
判型：四六判並製
ページ数：256ページ
ISBN：97-8-409-389850-8
発行：小学館
URL：https://www.shogakukan.co.jp/books/09389850
また、小学館百貨店限定で「書籍」と「限定Tシャツ」をセットで購入できる「大久保篤志自伝本『The Stylist』＋Tシャツセット」も発売。限定Tシャツは書籍発売を記念して特別に、同じく東京のファッションカルチャーを牽引してきた「西浦徹」氏がデザイン。柔らかく着心地の良い素材を採用し、大人のカジュアルスタイルにぴったり。本セットが手に入るのは、今回期間限定でお受けする受注生産分のみ。特別なコラボレーションセットです。
購入ページ：https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c10_lp_okubo_atsushi.aspx
■「書籍と限定Tシャツセット」商品情報
タイトル: 大久保篤志自伝本『The Stylist』＋Tシャツセット
著者: 大久保篤志
価格: 18,920円(税込)
発売日: 2026年6月下旬より順次発送予定
発行：小学館
※受注期間は2026年5月14日(木) 23時59分まで。「小学館百貨店」限定で、購入できます。
※色は1色。S、M、L、XLの4サイズ展開
※「大久保篤志自伝本『The Stylist』＋Tシャツセット」は、大久保氏がデザイナーを務めるアパレルブランド「LASTMAN」の正規販売店でも色違いが販売されます。
限定Tシャツ【前】
限定Tシャツ【後】
■プロフィール
大久保篤志（おおくぼ・あつし）
1955年、北海道生まれ。文化服装学院を中退後、北村勝彦氏のアシスタントとして雑誌「POPEYE」編集部で下積みを始める。1981年にスタイリストとして独立すると、雑誌「anan」や広告、ミュージシャンたちのスタイリングで活躍。馬場圭介、野口強などのトップスタイリストを輩出し、70歳の現在でも木梨憲武や真田広之のスタイリングを担当している。2006年に自身のアパレルブランド The StylistJapan（R）（~2024年）、2024年からは8シーズン限定の新ブランド、LASTMANを設立。