【Sリーグ準優勝】プロサーファー秋本祥坪が国内最高峰の頂上決戦で堂々の準優勝！LINE完結型EC「Ａｔｏｕｃｈ」のＩＲＩＳデータラボが支える限界突破のストーリー

IRISデータラボ株式会社※右から2人目が秋本祥坪選手

ＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了するシステム「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」を提供するＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）がオフィシャルスポンサーとしてサポートするプロサーファー・秋本 祥坪（あきもと しょうへい）選手が、国内最高峰のプロサーフィンツアー「S.LEAGUE GRAND FINALS（Sリーグ グランドファイナル）」ロングボード男子において見事決勝進出を果たし、第2位（準優勝）の成績を収めました。

ベテランの意地と進化。国内最高峰の舞台で見せた「限界突破」

新たに開幕したプロサーフィンリーグ「S.LEAGUE」。その年間王者を決める最終決戦「GRAND FINALS」という極限のプレッシャーの中、秋本選手は研ぎ澄まされたライディングを披露しました。

華麗なライディングで魅せる秋本選手

若手選手が台頭する中、長年トップシーンを牽引してきた秋本選手は、その卓越したテクニックと経験値を武器に躍進。セミファイナルでは若手の筆頭株で年間ランキングでも上位に付ける小熊海ノ介選手とのヒートを制して突破。迎えたSリーグ完全優勝を狙う浜瀬海選手とのファイナル（決勝）では、刻一刻と変化する波のコンディションと惜しくも噛み合わず、優勝にはあと一歩届かなかったものの、日本トップクラスの実力を改めて証明する堂々たる準優勝を飾りました。現状に満足せず、常に自身の限界を突破しようとするその姿は、会場の多くのファンを魅了しました。

ＩＲＩＳデータラボが秋本選手をスポンサードする理由

当社のミッションは、ＬＩＮＥ完結型EC「Ａｔｏｕｃｈ」を通じて、事業者と消費者の間に「ストレスフリーで滑らかな（シームレスな）繋がり」を生み出すことです。

秋本選手は、どんなポイントでも海を愛する人々との繋がりを大切にし、周囲を笑顔にする素晴らしい人間性の持ち主です。また、波という自然の障壁に対して滑らかなライディングで挑み続けるプレースタイル、そして年齢を重ねてもなお「日本一、そして世界」への挑戦を止めない姿勢は、当社の「『人』との繋がりを大切にし、新しいビジネスの波に乗り、挑戦・発展していく」というビジョンと強く共鳴しています。

ＩＲＩＳデータラボは、単なる資金援助ではなく、共に挑戦するパートナーとして、今後も秋本選手のさらなる飛躍を全力でバックアップしてまいります。

秋本選手からのコメント

今回も沢山の応援とサポートしていただき本当にありがとうございました。

今回準優勝することができまずはホッとしています。去年がなかなかいい成績を残すことができずに悔しい思いばかりしていました。

勝ちにこだわり過ぎていたのかもしれません。

今回は、試合と波を楽しむことにフォーカスして試合に挑みました！

波もかなりハードな中、順調に勝ち上がり、準決勝では年の差が半分の小熊海ノ介プロにも勝つことができ、加江田フェスのリベンジをすることができました。

これも本当に、いつも応援していただいている皆様のおかげです。本当に感謝しています。

これからも自分なりのペースで頑張って行こうと思っております。引き続き応援していただけると嬉しいです。

選手プロフィール

プロサーファー 秋本 祥坪（あきもと しょうへい）

１９８５年８月２５日生まれ

宮崎県出身

父の影響で10歳のときにサーフィンを始め、2006年に公認プロ資格を取得。2008年のプロ初優勝以降、国内年間ランキングで常に上位（2022年3位、2023年2位など）につける、日本を代表するロングボーダー。カリフォルニア等海外の大会でも優勝や入賞を果たすなど、グローバルに活躍。ベテランとなった現在も進化を続けている。

【公式サイト】http://shohei.surf/

【Instagram】https://www.instagram.com/shoheihey825/

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

詳細を見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=168

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。 その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。



２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Govtech Partner（行政支援パートナー）」には２年連続で選定されています。



現在、導入企業は１０００社を突破。２０２６年５月には新機能となる「Ａｔｏｕｃｈストア」をリリースしＬＩＮＥ上の購買体験をさらに拡張するなど、リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕