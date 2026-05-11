【ネブローニ】5月18日にNEBULONI E. 初のプライベートサロン「The SALON」がオープン

株式会社FLAPPERS

イタリア発のシューズブランドNEBULONI E.（ネブローニ）は、ブランド初となる完全予約制のプライベートサロン「The SALON」を、2026年5月18日（月）東京都内にオープンいたします。

サロンは住宅街に佇むマンションの一室。都会の喧騒から少し離れ、一足一足と丁寧に向き合うための静かな空間。店内ではブランドの世界観を感じながら、定番モデルや新作をセレクトし、展示いたします。実際にフィッティングを行いながら、お客様一人ひとりの足やライフスタイルに寄り添ったご提案をいたします。

その場でお持ち帰りいただける商品に加え、サイズやカラーのお取り寄せにも対応。今後は限定イベントの開催も予定しています。

■ 店舗概要

名称： The SALON（ザ・サロン）

所在地： 東京都内（※完全予約制のため、詳細は予約確定時にご案内）

グランドオープン日： 2026年5月18日

営業日： 水・木・金

営業時間：11:00～19:00（18:00最終受付）

予約方法：オンラインストアにて順次公開

※完全予約制の運営につき、イベントや展示会開催時には営業日時が異なる場合がございます。営業日は予約ページよりご確認ください。

■2026 Spring & Summer Collection

"Veil of Will"(https://www.flappers-unit.com/lookbook/nebulonie26ss/)

透明な構造体の中に、咲ききらないバラを封じ込めた倉俣史朗の名作《Miss Blanche》

一瞬の美しさを永遠に閉じ込めたその椅子は、儚く、可憐で、そして凛とした強さを秘めています。

儚さの中に秘めた、確かな意志。NEBULONI E. 2026 年春夏コレクションは、《Miss Blanche》のその“静かなる意志” にインスパイアされて生まれました。

透ける素材、ぼんやりとした花。儚く見えて、芯のある美しさ。

ミニマルとフェミニン、可憐さと強さのバランスを、NEBULONI E. ならではのクラシックモダンで表現。

NEBULONI E.（ネブローニ）は、1950年前半にEugenio Nebulonieによって設立された優れたクラフトマンシップとイタリアンスタイルに定評のある老舗ブランドです。

創立者たちから受け継がれた伝統的な靴作りの製法をそのままに、今もなお熟練された職人がハンドメイドで一点一点丁寧に作り続けています。靴のクオリティを左右する革選びに関しては妥協がなく、最高級の皮革だけを使用し、全ての行程を自社の工場で一貫して完結しています。

製品は全て職人達の厳しい目をもって判断されたもののみが世の中に出荷されます。職人目線の細やかな気遣いがきいた、履き心地の良さと美しい造形にこだわって作られた私たち日本人の足に寄り添う一足に仕上げられています。

Instagram: @nebulonie.japan(https://www.instagram.com/nebulonie.japan/)

オンラインストア: https://nebulonie.jp

LINE: https://lin.ee/S2JlNH4