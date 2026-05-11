8.6秒バズーカー・はまやねん、反日疑惑を否定「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろ」最高月収500万円から8万円…はまやねんの現在「また相方と『ラッスンゴレライ』できるように」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて、厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送しています。

このたび、『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」では、お笑いコンビ・8.6秒バズーカーのはまやねんに独占密着しました。この模様は、現在も「ABEMA」にて全編無料配信中です。

（配信URL：https://abema.go.link/e1ug6）

■8.6秒バズーカー・はまやねん、反日疑惑を否定「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろ」

2014年、中学の同級生だったタナカシングルとお笑いコンビ・8.6秒バズーカーを結成し、直後に「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイクを果たしたはまやねん。当時は「1日22本とか仕事してた。寝る間ないというか移動の時しか寝れない」という多忙ぶりで、最高月収は500万円に達していたといいます。しかしその後、コンビ名の「8.6秒」が8月6日の原爆投下日を意味するという憶測がネット上で飛び交い、反日疑惑が囁かれるように。芸人としての仕事は激減し、月収は8万円にまで落ち込みました。この疑惑について、はまやねんは「僕ら『0.8秒と衝撃。』っていうバンドがめっちゃ好きやった。それで『〇〇秒』にしようとなった」と説明。さらに漫画『頭文字D』の主人公が乗る車「ハチロク」から数字を取り、スタイリッシュすぎるため濁点のつく「バズーカー」を足しただけだと、コンビ名の由来を明かしました。その上で、番組スタッフから「陰謀論は嘘ですか？」と問われたはまやねんは、「嘘です」とキッパリ否定。「なんでそんな意味わからんことを信じるんやろって思ってました。謎が多かったです、世間に対して」と率直な胸の内を語りました。

【動画】8.6秒バズーカー・はまやねんが“反日疑惑”の真相激白(https://x.com/News_ABEMA/status/2053746939032928349)

■最高月収500万円から8万円…はまやねんの現在「また相方と『ラッスンゴレライ』できるように」

活躍の場を失ったはまやねんは、知人から紹介されたキッチンカーを始め、現在は全国のイベントやフェスを駆け回って生計を立てています。2022年に購入したキッチンカーでの総移動距離は、地球2周半に相当するおよそ10万キロ。「去年は売り上げ1000万円くらい。食っていけない月もあるし、貯金を崩す月もある」と現在の生活を明かしました。

番組では、鳥取県で行われたフェスへの出店にも密着。2日間の売り上げは約11万円で、出店料や移動費などを差し引くと、およそ30万円の赤字という厳しい結果に終わったものの、「（赤字になったことは）山ほどあります。でもこれぐらいだったらまだ耐えたな」と前向きな姿勢を見せました。

そして、現在、東京・渋谷区の家賃8万2000円の部屋で一人暮らしをしているはまやねん。スタッフからの「芸人とキッチンカー、どっちがしたい？」という質問には、「芸人やりたいですけどね。お笑いはめっちゃ好きです」「普通にまた一緒に、相方と『ラッスンゴレライ』できるようになればいいと思う」と、お笑いへの思いを吐露しました。

【動画】キッチンカーで生計…8.6秒バズーカー・はまやねんに密着「食っていけない月も」(https://x.com/News_ABEMA/status/2052931559913848924)

ブレイクからおよそ10年。キッチンカーで全国を回りながら、再び舞台に立つ日を夢見て走り続けるはまやねんの姿は、現在も「ABEMA」にて無料でご視聴いただけます。ぜひご覧ください。

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■『ABEMAエンタメ』 放送概要

最新の芸能・エンタメニュースを厳選して紹介する情報番組。速報や解禁情報、芸能人のSNSにまつわるニュースなどホットな話題を毎日配信。また、旬な人物の魅力や素顔に迫る独自インタビューも配信中。

放送日時： 毎週月～金曜 夜11時～

放送チャンネル： ABEMA NEWSチャンネル

■『ABEMAエンタメ』 独自企画「NO MAKE」概要

“あの人の素顔は…” 「NO MAKE」では、俳優・タレント・アーティスト・モデルの素顔に密着。表舞台に立つ人の、知られざる過去とそれを受け止めた“イマ”に迫ります。 見れば、きっと…「あの人を、話したくなる」

番組URL： https://abema.tv/video/title/89-116

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/