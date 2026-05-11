スクー、ジンジブと業務提携

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（以下、スクー）は、高校生の就職を支援する株式会社ジンジブ（以下、ジンジブ）と業務提携し、ジンジブが提供する中小企業向け人事支援サービス「人事部パック」にて、スクーの法人向けオンライン動画研修サービス「Schoo for Business」の提供を開始しました。

本提携を通じて、両社は中小企業・地域企業への人材育成と組織づくりの支援強化を目指します。

■ 提携の背景

人材の確保や定着、育成は、多くの中小企業にとって重要な経営課題となっています。一方で、課題の把握から育成施策の実行までを一貫して進めるには、十分な人員やノウハウを確保しづらいという現実があります。

ジンジブは、中小企業に寄り添った人事支援を通じて、採用・定着・組織づくりを支援してきました。スクーは、9,000本以上の学習コンテンツを活用し、企業の人材育成や、学び続ける組織づくりを支援してきました。

今回の提携により、ジンジブの伴走支援とスクーの学習プラットフォームを掛け合わせることで、中小企業における人材育成の実行性を高め、継続的な組織づくりを支援してまいります。

■ 提携の概要

本提携の取り組みとして、ジンジブが提供する中小企業向け人事支援サービス「人事部パック」定着支援プラン契約企業に対して、スクーの法人向けオンライン動画研修サービス「Schoo for Business」の提供を開始しました。

これにより、「人事部パック」を利用する企業は、ジンジブによる伴走支援に加え、スクーが提供する9,000本以上の幅広い学習コンテンツを活用できるようになります。最新のAI学習をはじめ、ビジネススキルやマネジメントなど多様なテーマに対応した学習機会を通じて、従業員一人ひとりの成長支援と、組織全体の学びの定着を後押しします。

本提携により、「人事部パック」を利用する企業の人材育成を支援するとともに、スクーの中小企業・地域領域における提供機会の拡大にもつなげてまいります。より多くの企業に学びのインフラを届けることで、企業の持続的な成長と組織づくりに貢献してまいります。

■ 各社代表コメント

株式会社ジンジブ 専務取締役 森 隆史

人材不足が深刻化する中小企業にとって、採用に加え「入社後の育成支援」の強化は、企業の持続的な成長を左右する最重要課題です。 今回、Schoo様と連携し、9,000本以上の多彩な学習コンテンツを「人事部パック」へ統合することで、当社の伴走支援に「自律的な学び」の仕組みが加わりました。これにより、即戦力化やリスキリングなど、個々の企業の課題に即したより深い価値提供が可能になると確信しています。 今後も、企業の“外部人事部”として、誰もが学び成長し続けられる環境づくりを推進し、日本を支える中小企業のさらなる発展と、そこで働く方々の輝ける未来を全力で支援してまいります。



株式会社Schoo 代表取締役社長 CEO 森 健志郎

日本経済の基盤である中小企業や地域企業の皆様へ「学びのインフラ」をお届けすることは、「世の中から卒業をなくす」という弊社のミッションに直結する重要なテーマです。一方で、日々の業務の中で学びを習慣化し組織に定着させるには、現場への手厚いサポートが不可欠です。今回、中小企業の人事課題に寄り添うジンジブ様の『伴走支援』と、弊社の多彩な学習コンテンツが融合することで、学びを確実な成長へと繋げる強固な枠組みが実現しました。本提携を通じ、一人でも多くの方の成長を後押しし、地域企業の持続的発展と地域創生に貢献してまいります。

■株式会社ジンジブについて

ジンジブは若者のための社会課題解決企業です。“高卒社長”である佐々木満秀が、「夢は、18 才から始まる。」をスローガンに掲げて事業をはじめました。高校生のキャリア教育や、進学・就活の情報提供、就職後の定着やスキルアップやキャリア形成、転職時の情報提供やサポートを行います。採用・育成に取り組む「企業」とともに、ファーストキャリアから人生のあらゆるシーンにずっと寄り添い、「これからを生きる人の夢や希望を増やす」ことに挑戦し続けます。

・人事部支援サービス「人事部パック」

「人事部パック」は、「定着支援」を主軸に、早期離職の防止・組織力向上・戦力化促進を実現する月額型の人事支援サービスです。エンゲージメントデータで組織状態を可視化するだけでなく、課題特定から改善アクションの設計・実行フォローまでを一貫支援し、「測る」だけで終わらず「変える」「続ける」までを伴走します。中小企業の“外部人事部”として、データと実行支援を両輪に、“人が辞めない組織づくり”をサポートします。

会社名：株式会社ジンジブ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンタワー14階

代表者：佐々木 満秀（ささき みつひで）

設立：2015年3月23日（グループ創業1998年9月1日）

拠点：大阪本社・東京・福岡・名古屋・仙台・広島・新潟・岡山・熊本・静岡

株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：142A）

HP：https://jinjib.co.jp/

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約140万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。

2026年4月には、地域向け総合HRサービスを展開する子会社「LoLLL株式会社」を設立。大都市圏から地域への移住転職を支援する「LoLLLキャリア」、地域企業の人事機能立ち上げに伴走する「LoLLLビルド」、地域ごとに最適化した学びの場をつくる地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh」を展開。（事業開始予定：2026年夏頃 ※有料職業紹介事業許可の取得後を予定）

採用・組織開発・学びの仕組みづくりを一体で支援し、さまざまな資本が大都市圏に偏在するのではなく、地域と循環する社会の実現を目指している。

（※数字は2025年12月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）