株式会社ウエルネス阪神（本社：兵庫県西宮市、社長：岡本直樹）が運営するタイガースフィットネスクラブ ラフィットは、6月13日（土）、阪神甲子園球場でヨガイベント「グローバルウェルネスデー＆国際ヨガデー2026 in阪神甲子園球場」を開催します。

これまで阪神甲子園球場では、3回にわたり「朝トレ！甲子園」を開催し、ここでしか味わえない非日常体験を提供してきました。4回目の開催となる今回は、世界中で実施されている「グローバルウェルネスデー」及び「国際ヨガデー」に合わせて開催します。内野人工芝エリアからグラウンドを望む特別な『100人ヨガ』を体験いただけます。

初夏の爽やかな空気に包まれた阪神甲子園球場の特別なロケーションの中で、非日常を感じながらヨガを楽しめる特別なイベントの概要は以下のとおりです。





【イベント概要】

名称：「グローバルウェルネスデー＆国際ヨガデー2026 in阪神甲子園球場」

会場：阪神甲子園球場 内野人工芝エリア

開催日時：

2026年6月13日（土） 7時45分～8時45分

集合時間7時30分（阪神甲子園球場7号門前に集合）

解散時間9時00分（予定）

参加対象者：小学校5年生以上（参加者のみご入場いただきます。）

開催人数：100名

参加料金：3,500円（税込）

申込方法：

ローソンチケット販売ページでご購入ください。

URL： https://l-tike.com/koshien-asatore/

申込期間：

2026年5月12日（火）10時00分～6月9日（火）12時00分

※先着順。定員に達し次第、募集を終了します。

※参加料金のほか、別途決済手数料が発生します。

※ローソンWEB会員（無料）の事前登録が必要です。

※購入後のキャンセル、払戻しはできません。

問合せ窓口：

タイガースフィットネスクラブ ラフィット

電話：0798-40-5050（受付時間：10時～17時） ※月曜定休

※本イベントの運営は、株式会社ウエルネス阪神及び株式会社サップスが共同で行います。





【講師紹介】

Gupta Sakshi（グプタ サクシ） インド出身





幼少期からインドでヨガに親しみ、人生の一部として実践と指導を重ねてきたインド出身のインストラクター。インドのヨガの聖地リシケシのタポバン地区にあるYog Nirvana, Rishikesh（リシケシ・ヨグ・ニルヴァーナ：Yoga Alliance USA認定のヨガ指導者養成学校）でヨガを深め、国際ヨガ講師の資格を取得。インドでは、ヨガは単なる運動ではなく、心と体、そして生き方を整える大切な習慣とされており、その本質を大切に伝えています。

英語、日本語でも対応できる指導で、本場インドのヨガを大切に伝える活動をしています。





〇資格

・YTTC国際ヨガ講師（International Yoga Teacher -YTTC）

・インドクラシックダンスーカタック初級・中級・上級レベル





（ご参考）

『Global Wellness Day（グローバルウェルネスデー）』

2012年にトルコで誕生したソーシャル・イベントです。「1日を変えれば、これからの人生も変わる」をスローガンに、毎年6月の第2土曜日を「健康的な生活」を改めて見つめなおすきっかけづくりを提供する1日と定めており、現在では、世界110か国以上が参加する世界最大規模のソーシャル・ムーブメントに成長しています。





『国際ヨガデー』

2015年に国連で宣言されたヨガの日です。1年で最も日が長い夏至の時期に一人ひとりが自分自身の身体と心の健康に向き合うことを目的に提案されたもので、6月21日には世界各地でヨガイベントが開催されます。





■ご注意

・雨天時は、内野スタンド及び3塁ブルペンに場所を移し、内容を一部変更します。また、グラウンドレベルでの見学会（写真撮影会）を開催します

・雨天時の開催場所及び内容の変更は、タイガースフィットネスクラブ ラフィットの公式HPで発表します。（URL： https://wellness-h-fitness.com/ ）

・本イベントの開催前に更衣いただく場所は用意していません。終了後については、ご希望される方のみタイガースフィットネスクラブ ラフィットの更衣室にご案内します。

・本イベントに必要な物（運動靴、タオル、水分補給用飲料、ヨガマット）は、参加者ご自身でご用意ください。

・グラウンド（人工芝部分を使用）に入る際は、必ず運動靴の着用をお願いします。スパイクシューズや革靴、ヒールのあるシューズではグラウンドにお入りいただけません。また、ピアスをはじめとしたアクセサリーなど落とされる可能性のあるものは、お持込みできません。

・本イベントにおける参加者の負傷、疾病、死亡、紛失、盗難その他一切の事件・事故についての責任は参加者自身が持つものとします。

・本イベント会場には、ペットその他会場側が適当と認めないものはお持込みいただけません。

・イベント中、主催者または主催者の許諾を受けた第三者が記録・広報・報道の目的で写真・動画を撮影する場合があります。撮影した写真・動画は、チラシ、ポスター、広告、新聞、雑誌、書籍、テレビ、インターネット等で利用・公開（販売または広告のための利用を含む。）することがあります。

・今後のイベントの参考として、ご参加いただいた皆さまにはアンケートにご協力いただく場合があります。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









株式会社ウエルネス阪神 https://wellness-h.com/





タイガースフィットネスクラブ ラフィット https://wellness-h-fitness.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/ba3edd7760b41190550d60750c8bac5f78587b33.pdf





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