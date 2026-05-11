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JPRSがブランドTLDの申請に必要なTrademark Clearinghouseへの商標の登録を代行する「TMCH Agent」に
- 「ブランドTLD総合サービス」での支援を拡充 -
株式会社日本レジストリサービス（以下JPRS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 東田幸樹）は、本日、「新gTLDプログラム」におけるブランドTLDの申請に必要な「Trademark Clearinghouse（以下、TMCH）」への商標登録申請を代行する「TMCH Agent」となったことを発表しました。
2026年4月30日より、「.com」や「.net」などのgTLDの追加を目的としてICANNが進める新gTLDプログラムの申請受付が、2012年以来14年ぶりに始まりました。
新gTLDプログラムでは、企業や組織が自社のブランド名をTLDとして保有・運用する「ブランドTLD」の創設が可能となっています。このブランドTLDの申請に当たっては、所有する商標をTMCHへ登録することが必須条件となっています。
JPRSは、企業・組織によるブランドTLDの取得を申請から運用まで総合的に支援する「ブランドTLD総合サービス」を提供しております。このたび「TMCH Agent」となったことで、ブランドTLDの取得をより広範に支援することができるようになりました。
■ Trademark Clearinghouse（TMCH）とは
新gTLDプログラムの実施に伴いICANNにより導入された、商標保護の仕組みです。商標権者が自身の商標をTMCHのデータベースに事前登録しておくことで、登録した商標と同じ文字列のドメイン名の優先的な登録や、第三者により同じ文字列のドメイン名が登録されたことの通知の受領といったサービスを受けることができます。新gTLDプログラムにおけるブランドTLDの申請においては、申請する文字列に該当する商標をTMCHに事前登録しておくことが要件の一つとなっています。
TMCH Agentは、商標権者から依頼を受けて、TMCHへの商標登録や更新などの管理業務を代行することで、手続きを円滑に進めます。
■ JPRSの「ブランドTLD総合サービス」について
JPRSは、ブランドTLDの活用を検討する企業・組織の皆さまに向けて、申請から運用まで一貫して支援する「ブランドTLD総合サービス」を提供しています。
JPドメインで培った確かな実績と、ICANNでのポリシー策定・合意形成プロセスへの深い理解を強みに、日本企業にとって最適なブランドTLDの申請・運用をご提案します。さらに、TLDの運用を担うレジストリサービスプロバイダー（RSP）として、ICANNによる技術力評価の全項目に合格しています。そのため、本サービスをご利用いただくことでブランドTLD申請時の技術評価プロセスが免除され、より確実な申請が可能となります。
詳細は専用Webサイト https://brand.jprs/ にてご案内しております。
JPRSは、今後もネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献するため、よりよいサービスの提供に努めてまいります。
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■株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
https://jprs.co.jp/
ドメイン名の登録管理とドメインネームシステム（DNS）の運用を中心としたサービスを行う会社。2000年12月26日設立。JPRSはネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献することを企業理念として活動しています。
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■用語解説
*1. ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）
ドメイン名、IPアドレス、プロトコル、ルートサーバーなどのインターネットの基盤となる資源に関する調整を行うために、1998年に米国で設立された民間の非営利法人です。
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■参考URL
1. TMCH Agent Network | Japan Registry Services Co., Ltd. (JPRS)
https://trademark-clearinghouse.com/portfolio/japan-registry-services-co-ltd（jprs）
2. The New gTLD Program | New gTLD Program（ICANN）
https://newgtldprogram.icann.org/en
3. 企業のブランドをトップレベルドメイン（TLD）に ― JPRSのブランドTLD総合サービス ―
https://brand.jprs/
4. ブランドTLD総合サービス | JPRS
https://jprs.jp/brandtld/
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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）広報宣伝室
TEL: 03-5215-8451 FAX: 03-5215-8452
E-mail: press@jprs.co.jp
https://jprs.co.jp/
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館
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株式会社日本レジストリサービス（以下JPRS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 東田幸樹）は、本日、「新gTLDプログラム」におけるブランドTLDの申請に必要な「Trademark Clearinghouse（以下、TMCH）」への商標登録申請を代行する「TMCH Agent」となったことを発表しました。
2026年4月30日より、「.com」や「.net」などのgTLDの追加を目的としてICANNが進める新gTLDプログラムの申請受付が、2012年以来14年ぶりに始まりました。
JPRSは、企業・組織によるブランドTLDの取得を申請から運用まで総合的に支援する「ブランドTLD総合サービス」を提供しております。このたび「TMCH Agent」となったことで、ブランドTLDの取得をより広範に支援することができるようになりました。
■ Trademark Clearinghouse（TMCH）とは
新gTLDプログラムの実施に伴いICANNにより導入された、商標保護の仕組みです。商標権者が自身の商標をTMCHのデータベースに事前登録しておくことで、登録した商標と同じ文字列のドメイン名の優先的な登録や、第三者により同じ文字列のドメイン名が登録されたことの通知の受領といったサービスを受けることができます。新gTLDプログラムにおけるブランドTLDの申請においては、申請する文字列に該当する商標をTMCHに事前登録しておくことが要件の一つとなっています。
TMCH Agentは、商標権者から依頼を受けて、TMCHへの商標登録や更新などの管理業務を代行することで、手続きを円滑に進めます。
■ JPRSの「ブランドTLD総合サービス」について
JPRSは、ブランドTLDの活用を検討する企業・組織の皆さまに向けて、申請から運用まで一貫して支援する「ブランドTLD総合サービス」を提供しています。
JPドメインで培った確かな実績と、ICANNでのポリシー策定・合意形成プロセスへの深い理解を強みに、日本企業にとって最適なブランドTLDの申請・運用をご提案します。さらに、TLDの運用を担うレジストリサービスプロバイダー（RSP）として、ICANNによる技術力評価の全項目に合格しています。そのため、本サービスをご利用いただくことでブランドTLD申請時の技術評価プロセスが免除され、より確実な申請が可能となります。
詳細は専用Webサイト https://brand.jprs/ にてご案内しております。
JPRSは、今後もネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献するため、よりよいサービスの提供に努めてまいります。
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■株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
https://jprs.co.jp/
ドメイン名の登録管理とドメインネームシステム（DNS）の運用を中心としたサービスを行う会社。2000年12月26日設立。JPRSはネットワークの基盤を支える企業として、インターネットの発展に寄与し、人と社会の豊かな未来を築くことに貢献することを企業理念として活動しています。
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■用語解説
*1. ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）
ドメイン名、IPアドレス、プロトコル、ルートサーバーなどのインターネットの基盤となる資源に関する調整を行うために、1998年に米国で設立された民間の非営利法人です。
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■参考URL
1. TMCH Agent Network | Japan Registry Services Co., Ltd. (JPRS)
https://trademark-clearinghouse.com/portfolio/japan-registry-services-co-ltd（jprs）
2. The New gTLD Program | New gTLD Program（ICANN）
https://newgtldprogram.icann.org/en
3. 企業のブランドをトップレベルドメイン（TLD）に ― JPRSのブランドTLD総合サービス ―
https://brand.jprs/
4. ブランドTLD総合サービス | JPRS
https://jprs.jp/brandtld/
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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）広報宣伝室
TEL: 03-5215-8451 FAX: 03-5215-8452
E-mail: press@jprs.co.jp
https://jprs.co.jp/
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館
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