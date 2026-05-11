パイオニアのカーナビゲーションが、スズキの「エブリイ」「エブリイワゴン」に採用

パイオニア株式会社

パイオニアのカーナビゲーションが、スズキ株式会社（以下「スズキ」）が5月8日に発売した軽キャブバン「エブリイ」と軽キャブワゴン「エブリイワゴン」のメーカーオプションに採用されました。



“広さ”と“使いやすさ”を追求した「エブリイ」と「エブリイワゴン」は、充実した安全機能と快適装備を搭載しています。両車両に採用されたカーナビゲーションは、ダッシュボードの形状に合わせたフレームデザインの9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデルで、見やすい地図と分かりやすい案内表示で目的地までの最適なルートを案内します。HDMI入力を搭載し、スマートフォンと連携させる「Apple CarPlay」「Android AutoTM」に対応するなど多様なメディアを再生できるほか、スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーとの連動も可能です。また、多彩な機能を簡単に操作できる「ナビゲーション」「車両情報」「オーディオ」が分かれたエリア表示のホーム画面を採用。ユーザーの用途に合わせたカスタマイズにも対応しています。さらに、スズキコネクトのサービスと連携することで、ナビ画面上への通知表示や、スズキトラブルサポートへの発信操作を行えます。

エブリイエブリイワゴン

■パイオニア製カーナビゲーションの概要

衛星観測システム「GPS」「みちびき」「GLONASS」に対応した9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデル。高性能なナビ能力に加え、スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーやETC2.0/ETC車載器との連動にも対応。最新地図への更新データも車両購入後の3年間、無料でダウンロードできます。

また、高速道路や有料道路での逆走を防止する「逆走探知機能」を搭載。車を真上から見たような「全方位モニター」の映像や、走行距離、航続可能距離、平均燃費などのリアルタイムな車両情報を大画面に表示することもできます。

さらに、「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応し、スマートフォンの音楽再生やメッセージの送受信、ハンズフリー通話が可能。HDMI入力、Bluetooth(R)接続、USBメモリなど多様なメディアの再生にも対応しています。

Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。

Android Autoは、Google LLCの商標です。

Bluetooth(R)は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。