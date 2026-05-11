拡大するメンズスキンケア市場、高機能ニーズが加速。FINEBOYSメンズビューティ大賞でOCHERが洗顔・オールインワンの2部門同時1位を受賞。

株式会社オーカー

株式会社オーカー（本社：東京都目黒区、代表取締役：服部 広毅、以下オーカー）が展開するシンプルかつ高機能なメンズスキンケアブランド「OCHER（オーカー）」が、第23回FINEBOYSメンズビューティ大賞において、洗顔部門およびオールインワン部門でそれぞれ第1位を受賞しました。

高機能×シンプルケアというメンズコスメ特有のニーズを満たす提案をしているOCHERのプロダクトが支持を得た背景には男性の高機能スキンケアニーズの高まりが見られます。

受賞商品受賞内容

掲載号：FINEBOYS 2026年7月号（5/9発売）

受賞商品：

OCHER THE SERUM（オーカーザセラム）

OCHERTHE DUAL CLENSEWASH SAVANNAHFIG (オーカー ザ デュアルクレンズウォッシュ サバンナフィグ）

受賞内容：第23回FINEBOYSメンズビューティ大賞

洗顔部門１位 オールインワン部門1位

第23回FINEBOYSオールインワン部門

第1位

第23回FINEBOYS洗顔部門

第1位

拡大するメンズスキンケア市場と高機能ニーズの高まり

近年、男性化粧品市場は拡大を続けています。富士経済グループ調査によると、2025年のメンズ整肌料市場規模は326億円（前年比4.5%)に達し、引き続き堅調に伸長しています。

こうした市場拡大の中心にいるのが20-30代男性です。ディーエムソリューションズ株式会社の調査では20代ではスキンケアの実施率は82%（毎日49%、時々33%)、30代では75%(毎日40%、時々35%)に達しており、美容は一部の層にとどまらず日常的な行動へと変化していることがわかります。

市場全体のアイテムの伸びとしても近年では2024年の段階で美容液が2019年度比で4.9倍、クレンジングも3.2倍の伸びを見せるなど、従来の化粧水・乳液以外の高機能アイテムの成長余地の大きい市場であるといえます。こうした背景の中で現在支持を集めているのが、少ないステップで高い効果を得られる“高機能×シンプル”なスキンケアです

スキンケア導線を抑えた２部門同時受賞

出典：ディーエムソリューションズ株式会社調査出典：インテージ

今回の受賞では、洗顔（スキンケアの入口）、オールインワン（継続ケア）という、メンズスキンケアにおける基幹2カテゴリで同時に第1位を獲得しました。OCHERのプロダクトは、独自開発された保湿原料（ナノプロテインカプセル(TM)）や著名なエイジングケア成分が贅沢に配合されているセラム、さっぱり感とうるおいを両立された洗いあがりに加え日焼け止めやBBクリームまで洗い流せる洗顔など、マスブランドよりも高いプライシングながらも高機能な製品が支持を集めています。

OCHERは、これまでも「洗う」から「整える」までの基本ステップをシンプルに完結できる設計ながらその高機能性が各誌メディアやお客様から評価を得てきました。今回の受賞は単一商品の評価にとどまらず、スキンケア導線全体をカバーする“ラインとしての完成度”が評価された結果と言えます。

受賞内容1.OCHER THE SERUM

１本でスペシャルケア級の成分を搭載したオールインワンセラム。贅沢なエイジングケア成分に加え、独自開発された保湿原料や効果的な処方が、忙しい日常の中でも取り入れやすく、肌のコンディションを整えます。

２. OCHER THE DUAL CLEANSE WASH SAVANNAFIG

泡洗顔と泥洗顔の２Way使いとともに、クレンジングの機能も兼ね備えた多機能洗顔。皮脂や毛穴汚れに加え、日焼け止めやBBクリームにも対応し、すっきりとした洗い上がりを実現します

商品詳細

商 品 名：OCHER THE SERUM（オーカー ザ セラム）

容 量：50mL

発 売 日：2025年3月21日（金）

価 格：単品購入4,270円(税込・送料別) 、定期購入3,960円(税込・送料込）

U R L：単品購入（ https://brand-ocher.com/shop/products/S001 ）

定期購入（ https://brand-ocher.com/shop/products/S002 ）

商品名：OCHERTHE DUAL CLENSEWASH SAVANNAHFIG

（オーカーデュアルクレンズウォッシュサバンナフィグ）

容量：100g

発売日：2026年4月1日（木）

価格：単品購入2,490円(税込、送料別)、定期購入2,350円(税込・送料込）

U R L：単品購入（https://brand-ocher.com/shop/products/c003 (https://brand-ocher.com/shop/products/c003)）

定期購入（https://brand-ocher.com/shop/products/c010 ）

受賞コメント

オーカー ザ セラム ＆ オーカー ザ デュアルクランズウォッシュ サバンナフィグ開発/ブランドディレクター 服部 広毅 HATTORI HIROKI

メンズスキンケア市場は拡大フェーズから定着フェーズへと移行し、求められる価値も“簡単さ”から“効果”へと変化しています。その一方で、商品数が増えたことで“何を選べばよいかわからない”“続かない”という課題も生まれています。OCHERはそうした課題に対して、“シンプルで最大限の効果を出す”という設計思想で開発しています。今回、洗顔とオールインワンというスキンケアの基幹カテゴリで同時に評価いただけたことは、プロダクト単体ではなく、ブランド設計そのものが支持された結果だと考えています。今後も、男性の今の肌と未来の肌に寄り添うブランドとして進化していきます。

OCHERについて

大地の恵みと人の叡智で、肌からコンディションのスイッチを入れる。

ミニマルハイパフォーマンススキンケア

OCHER

ブランド名は、古来より戦いに臨む人々が肌にまとっていた土の顔料「オーカー」に由来します。その土は単なる装飾ではなく、自らを鼓舞し、これからに備えるための“スイッチ”としての役割を担っていました。

OCHERのスキンケアは大地の恵みと現代の皮膚科学の知見を掛け合わせることで、肌に効果的な処方を実現するとともに、自身のスイッチを入れるための香りや質感も備えます。

使うたびに気持ちを切り替え、整える。それは単なるケアではなく、日々を前に進めるためのスイッチ。OCHERは、肌とコンディションを整えながら、自分自身を高める新しいスキンケア体験を提案します。