5月12日（火）より初のディズニーデザイン3タイプを順次販売開始　疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス®ルームウェアオールシーズン」

©Disney優しく落ち着いたベージュカラーを基調に、心とカラダを癒やすケア・ロボット「ベイマックス」の魅力あふれるデザイン。トップスには、お馴染みの挨拶「HELLO, I AM BAYMAX」のテキストとともに、片手をあげて挨拶する愛らしい姿をプリント。パンツには「ベイマックス」の表情と、バッテリー残量をリンクさせた遊び心あふれるアートが施されています。「FULL BATTERY（満充電）」と「LOW BATTERY（バッテリー残量低下）」の表現で「ベイマックス」が可愛らしく休息の重要性を伝えます。リラックスタイムを笑顔にする、癒しの詰まった1着です。■リカバリーケアプラス®ディズニーデザイン（5分袖・7分丈パンツ） 商品特長＾貳粍緡典ヾ錣貌禄个鬚靴身莽回復ウェア身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。快適に着用できるリラックスシルエット＆便利な機能性快適に着用できるようゆったりとしたシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時のストレスを軽減します。消臭テープを付加しているので、汗をかきやすいこれからの季節も安心。さらに、すべてのデザインにポケット付きのためスマートフォンや鍵を入れるなど日常のちょっとしたシーンにも便利です。ギフトにもおすすめの価格設定上下セットで税込14,190円。AOKIでは、全国約500店舗および公式オンラインショップで無料ラッピングも承っています。