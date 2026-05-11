食材原価管理DXソリューション「RACS」(ラックス）。1円単位で見える化する飲食経営の未来。

グローバルフードソリューション株式会社

飲食業界の経営コンサルティングを展開するグローバルフードソリューション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水 貴之 以下GFS）は、グループ会社であるRACSystem株式会社（本社：兵庫県、代表取締役社長 稲見 愉加）が開発・提供する食材原価管理システム「RACS（ラックス）」について、全国の飲食事業者向けに本格展開を開始いたします。

◼️コスト構造の変化が経営の重要課題に

現在、飲食業界は外部環境の急激な変化に直面しています。

帝国データバンクの調査によると、2023年度の飲食店倒産件数は802件に達し、過去最多を更新するなど、楽観視できない状況が続いています。

倒産の主な要因として挙げられているのは、単なる客数減少だけでなく、原材料費の高騰や深刻な人手不足に伴う人件費の上昇です。これにより「売上は確保できているが、手元に利益が残りにくい」という収益構造の歪みが生じています。持続可能な経営を実現するためには、これまで以上に緻密なコスト管理と、データに基づいた迅速な意思決定が求められています。

◼️開発背景

飲食業界では、原材料費や人件費の高騰、採用難などにより、「売上が上がっても利益が残らない」という課題が深刻化しています。特に課題とされるのが下記3点です。

- 原価率が把握できていない- FL比率が適正か分からない- 感覚での仕入れ・メニュー設計

“見えないコスト構造”が、収益悪化の要因となっています。

こうした課題に対し、「RACS」はGFSグループにおける飲食コンサルティングの知見をもとに、継続的に利益を生み出す経営基盤の構築を目的として開発されました。

これにより、感覚に頼らないデータに基づいた経営判断を実現し、持続的に利益を生み出せる体制づくりを支援します。

◼️ソリューション：持続可能な経営基盤をつくる「RACS」」

「RACS（ラックス）」は、現場の「なんとなく」のどんぶり勘定を排除し、データに基づいた経営への転換を支援します。

■ 導入メリット

- 1円単位のレシピ別原価管理仕入れ価格の変動をリアルタイムで反映。仕入れ・レシピ・販売データをもとに、メニュー単位で原価を自動算出。常に最新の原価率を把握できます。- 理想のFL比率を自動算出食材費（Food）と人件費（Labor）のバランスを可視化。過剰な仕入れや無駄なシフトなど改善すべきポイントが明確になります。- コンサルティング知見の凝縮単なる計算ソフトではなく、数々の飲食店を再生させてきたノウハウを設計に反映。経営者が「次に何をすべきか」が見えるシステムです。- 利益率の向上（原価ロス削減）- 無駄な仕入れの削減- スタッフ配置の最適化- 感覚経営からの脱却

飲食店の「なんとなく」を排除し、確かな利益を生む経営へ。

日本の食文化を支える店舗を守り抜くための、“利益が残る仕組み”を支えるソリューションです。

◼️本件に関するお問合せ/詳細情報

本システムは、GFSがグループ会社と連携し展開しているソリューションです。

以下のようなご相談を受け付けております。

・本システムの販売パートナー（代理店）としてご興味をお持ちの方

・原価管理システム「RACS」の導入をご検討の方

詳細情報 :https://racsystem.biz/racs/

■ 会社概要

会社名：グローバルフードソリューション株式会

英語名：GFS Co., Ltd.

創業/設立：2025年10月

代表取締役社長：清水貴之

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

info@gfs-g.co.jp

URL : https://gfs-g.co.jp/

SNS : https://www.instagram.com/gfs_group.co/

■ グループ会社概要

会社名：RACSystem株式会社

設立 : 2026年4月11日

代表取締役社長 稲見 愉加

所在地：兵庫県神戸市中央区京町80 クリエイト神戸3階

事業内容：食材原価管理システム「RACS」の開発・提供

URL：https://racsystem.biz/index.html