韓国発・累計900万枚発行の外貨交換アプリ「Travel Wallet」が日本上陸。46通貨対応＋韓国の地下鉄・バスで交通系ICとして利用できるプリペイドカードを提供開始

株式会社トラベルウォレットJAPAN海外旅行の両替・決済をスムーズに

株式会社トラベルウォレットJAPAN（本社：東京都中央区、代表：上田 裕大）は、韓国で累計900万枚を発行した外貨交換アプリ「Travel Wallet（トラベルウォレット）」の日本版サービスを、2026年4月27日より正式に提供開始いたしました。本サービスは、スマートフォンアプリと連携したプリペイドカード「Travel Payカード」を通じて、46通貨の外貨交換、世界中のVisa加盟店での決済、そして韓国の地下鉄・市内バスでの交通IC利用まで、1枚のカードで完結する決済体験を提供します。

■ 社会背景：訪韓日本人旅行者の増加と海外キャッシュレス決済市場の拡大

韓国観光公社の発表によれば、2025年の訪韓日本人旅行者数はコロナ前の水準を大きく上回り、過去最高水準となっています。また、韓国は世界でもキャッシュレス決済比率が高い国の一つであり、カード決済・モバイル決済が広範な店舗で導入されているため、日本からの旅行者にとっては「どの決済手段を選ぶか」が旅行体験の質を左右する時代となっています。

従来は、空港・銀行での現金両替、クレジットカードの海外決済、現地プリペイドカード、両替アプリなど、複数の選択肢を旅行者が自身で組み合わせる必要がありました。しかし、それぞれに手数料・利便性・リスクの違いがあり、特に「決済」と「交通」を別々のカード・サービスで管理しなければならない点が、旅行者の負担となっていました。

「Travel Wallet」は、こうした課題に対し、外貨交換・決済・交通IC利用を1枚のカードとアプリに統合するという解を提示します。

■ Travel Walletの主な特徴

1. 46通貨対応の外貨交換機能

アプリ上で、日本円から韓国ウォン・米ドル・ユーロ・台湾ドル・タイバーツなど世界46通貨へ、リアルタイムレートでの外貨交換が可能です。レートの良いタイミングを自分で選べるため、旅行前の計画的な準備ができます。

2. 世界中のVisa加盟店での決済

プリペイドカード「Travel Payカード」は、Visa加盟店であれば韓国だけでなく世界中で利用可能です。ショッピング・食事・宿泊・オンライン決済まで、クレジットカード感覚で使えます。

3. 韓国の地下鉄・市内バスに対応する交通IC機能

「Travel Wallet」は、残高が連動される日本で発行されるプリペイドカードとしては、日本初となる韓国交通系ICを搭載したサービスです。韓国の地下鉄およびソウル・釜山など主要都市の市内バスで、Suicaのようにタッチ乗車が可能です（T-moneyのような別途カード不要）。従来のように交通用と決済用でカードを使い分ける必要がありません。

*韓国以外でも、国内外のVisaのタッチ決済に対応した公共交通機関で利用できます（※対応可否は地域・事業者・路線により異なります）。

4. 口座開設不要・最短3ステップでカード発行

銀行口座の開設は不要。アプリのダウンロードから本人確認（eKYC）、カード発行までを最短3ステップで完了します。口座直結型は渡航前に入金・チャージができ、振込入金専用口座型は海外渡航中でも入金・チャージが可能です。

5. 帰国後の日本円に交換も可能

旅行後に余った外貨残高は、アプリから日本円や他の外貨へ交換できます。国内でも外貨ポイントとして保持でき、次回の別の国への旅行時にも再利用できるため、「使い切れず外貨で残ってしまう」という従来の旅行両替の課題に対応しています。

■ 具体的な利用シーン

たとえば、ソウル旅行の1日を例にすると──

朝、ホテルを出発し、地下鉄の改札に「Travel Payカード」をタッチして乗車（交通IC機能）

明洞のカフェでコーヒー代を決済（Visa加盟店でのプリペイド決済）

東大門の市場・屋台でも「Travel Payカード」で決済できる店舗が多数

移動中に残高が少なくなったら、振込入金専用口座への入金によるチャージ（※海外での口座直結によるチャージはサービス準備中）

夜、弘大のレストランで食事代を決済し、ホテルに戻る

これらを「1枚のカード＋1つのアプリ」で完結できる点が、従来の決済手段との最大の違いです

■ 韓国本社における実績

「Travel Wallet」を運営する韓国本社（Travel Wallet Co., Ltd.) は、2018年からプリペイド型の外貨交換サービスを展開し、2026年3月までに累計900万枚のカードを発行してきました。韓国国内では、外貨交換アプリとして広く利用されています。今回の日本法人設立・サービス展開は、日本市場における海外旅行決済のニーズ拡大を受けた、初の本格的な海外展開となります。

■ 手数料体系

年会費：無料

カード発行手数料：無料

両替手数料：韓国ウォンとUSD、EUR、JPYなどの基軸通貨の両替手数料は無料（その他の通貨は手数料が発生する場合があります。）

決済手数料：無料

為替手数料：業界低水準（※最新の手数料はアプリ・公式サイトで公開）

チャージ方法：銀行振込（振込入金専用口座・銀行口座直結）

※手数料率は2026年4月時点のものです。詳細・最新情報は公式サイトをご確認ください。

■ 日本展開の体制

日本でのサービス展開にあたり、国内の主要な金融・決済インフラ事業者と連携しています。カード発行・eKYC本人確認・決済プロセッシング等、安心してご利用いただける体制を構築しました。

金融業登録：関東財務局ライセンス取得済

東京都の日本進出海外フィンテック事業者選定

連携パートナー：株式会社野村総合研究所（eKYC）、Thales(タレス) S.A.（カード製造）、大日本印刷株式会社（カード発行）、GMOペイメントゲートウェイ株式会社（プロセッシング）等

■ 今後のロードマップ

2026年 夏：チャージ手段の拡充を検討

2026年 秋以降：海外旅行者向けの提携サービス拡充、メガ金融機関並みのAMLシステム導入、金融ライセンスの追加取得を通じたサービス高度化によるユーザビリティ向上

将来展望：グローバル展開によるWallet To Walletサービス拡充

■ ご利用の流れ- アプリ「Travel Wallet」をダウンロード（App Store / Google Play）- LINE、Google、Appleアカウントによる会員登録- 本人確認（eKYC）の実施- 振込入金専用口座発行もしくは直結口座連携、プリペイドカード「Travel Payカード」の発行・受け取り- 振込入金専用口座への入金または銀行口座直結によるチャージ- 両替・決済・交通IC利用の開始

※18歳以上の方がご利用いただけます。

▼公式サイト / LP：https://www.travel-wallet.co.jp/

【会社概要】

【お問い合わせ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180601/table/1_1_a4b9c0372a0762dddb23cf05ee58e986.jpg?v=202605111051 ]

株式会社トラベルウォレットJAPAN 広報担当

Email: w.kim@travel-wallet.com