【開催レポート】519名の経営者が3日間かけて「組織の未来」を描く特別講座。新設グランドホールにて初開催！

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、2026年4月22日(水)から24日(金)の3日間、東京本社「グランドホール」にて『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を開催いたしました。新設した同ホールでの開催は今回が初めてとなります。

今回は、519名の経営者・事業承継予定者の方々をお迎えし、講師を務めた弊社代表の青木より、ライフデザインから経営の舵取りまで、様々な観点から実践例を交えてお伝えしました。

なぜ、一流の経営者はあえて現場を離れ、未来を描く3日間をつくるのか。

「『組織の未来を描くこと』は、経営者にしかできない最も価値ある仕事である。」

本講座の講師を務めた青木は、39年間の経営経験や53万人以上への指導経験をもとに、経営者が担うべき真の役割についてこうお伝えしています。経営者の考えが組織の未来を左右するからこそ、未来を描く時間を最優先に確保し、優先順位に基づいて着実に実行していくことが、組織の永続的な発展に直結するのです。

しかし、経営者にとって、日々の業務や意思決定が続く現場から離れ、未来を描くためだけに時間を確保することは容易ではありません。だからこそ、本講座では、なかなか確保しがたい「組織の未来を描く」ための3日間をお届けしています。「何のために、誰のために、なぜ経営するのか。」を徹底的に深堀り、「会社として成し遂げたい未来」を描いて実行プランに落としていただく3日間です。

業界業種を超えた対話で見える、自社の本当の強みと課題。

弊社では東京本社に「グランドホール」を新設し、対面開催での学びの質を追求し続けています。

私たちが対面開催を続ける大きな理由の一つは、創業以来、重視している「共同学習」の価値にあります。会場では業界や業種、会社規模の異なる経営者が6名ずつのテーブルに分かれ、各セッションごとに学びを共有します。普段は接点を持つことが少ない他業界・他業種の経営者と、互いの課題やビジョンを本音で語り合う。こうした「横のつながり」を通じて得られる多角的な視点が、新たな気づきや学びを得るきっかけとなります。

オンライン開催が主流となった現代だからこそ、あえて学びを共にし、仲間とともに未来を描く。他の経営者との対話から、今までは気が付かなかった自社の強みや課題が見える。そんな共同学習の場としても、受講生の皆様に本講座をご活用いただいています。

97.7％が「行動変化」を実感。現場の実践でつくる行動と業績の変化

本講座では、自分や組織の未来を描くと同時に、描いた未来を単なる願望で終わらせず、受講生自らの手で実現いただくことを目的としています。そのために、描いた未来を現実にする「技術」として、行動のメカニズムを紐解いた「選択理論心理学」の知識や、成功哲学に基づく300以上のアイデアをご提供しています。

実際に、受講後の変化に関するアンケート調査では、参加者の97.7％が「実際の行動が変化した」と回答。さらに、経営者に限定した調査では、受講後の業績が平均142.6％、3年以上経過されている方は平均326.4％まで向上するというデータが得られています。（※）

おかげさまで、単なる知識の習得に留まらず、行動や業績を変える「技術」を学ぶ講座として評価をいただき、 参加者の8割以上が口コミやご紹介で受講。昨年を上回る受講希望をいただいています。

※筑波大学アスレチックデパートメント パートナーシッププロジェクト『頂点への道』講座 効果検証2023（https://corp.achievement.co.jp/project/tsukubaad-research/）

アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は53万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。

本件に関するお問い合わせ先

アチーブメント株式会社 広報担当：張/河島

電話：03-6858-3788 FAX：03-6858-3781

メールアドレス：press@achievement.co.jp