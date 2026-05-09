Duolingo English Test 対策のAIGMA、「EDIX東京 2026」に出展

株式会社AIGMA

株式会社AIGMA（本社：千葉県松戸市、代表取締役：内田泰雅、以下「当社」）は、2026年5月に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の教育分野総合展「EDIX（教育総合展）東京 2026」に出展することをお知らせいたします。当社ブースでは、Duolingo English Test（以下「DET」）対策に特化したAIコーチングサービスをご紹介し、来場者向けにDET体験コンテンツを実施いたします。

■出展の背景

EDIX東京2026 出展のお知らせ｜東京ビッグサイト 東展示棟 教材・コンテンツエリア ST-13

近年、海外大学・大学院出願において、TOEFLやIELTSに代わる新たな英語能力試験として「Duolingo English Test（DET）」の採用が世界的に拡大しています。受験のしやすさ、結果の即時性、価格面での優位性を背景に、世界6,000以上の教育機関が公式スコアとして受け入れており、日本国内でも導入校が年々増加しています。

一方で、DETに特化した対策サービスは国内でほとんど存在せず、受験者は独学または汎用的な英語教材に頼らざるを得ない状況が続いてきました。

当社は、Duolingo English Test Global Partner Network認定企業として、DETの試験形式・採点ロジックに最適化された独自のコーチングメソッド「AIGMAメソッド」を開発・提供しています。本展示会では、教育機関・教育事業者の皆様に向けて、AI技術と人によるコーチングを組み合わせた当社の取り組みをご紹介いたします。

■ブース展示内容

会期中、当社ブースでは以下のコンテンツをご用意しております。

１.Duolingo English Test 受験料10%OFFクーポン配布

当社ブースにご来場いただいた方を対象に、Duolingo English Test受験料が10%OFFとなる特典クーポンを配布いたします。公式パートナーである当社ならではの来場特典です。

２.AIGMAメソッド デモレッスン

当社専属コーチによるライブ形式の指導をご覧いただけます。学習者のアウトプットをAIが添削・洗練し、コーチが内在化まで導く独自の学習サイクルを実演します。

３.個別相談スペース

豊富な指導実績から編み出したAIGMAメソッド｜Duolingo English Test対策アプリ（開発中）

教育機関(大学・高校)・塾・予備校・留学エージェントの皆様向けに、提携・導入に関する個別相談を承ります。

■代表取締役 内田泰雅 コメント

Duolingo English Testは、海外進学を目指す学習者にとって新たな選択肢として急速に広がりつつあります。一方で、現場の先生方からは『どう指導すればよいのか分からない』というお声も多く伺ってまいりました。当社は、Duolingo English Test Global Partner Network認定企業としての知見と、AIを活用した独自メソッドにより、その課題に応えてまいります。

本展示会は、教育機関・塾予備校・留学エージェントの皆様と直接お会いし、共にこれからの英語教育のあり方を考えさせていただく場と捉えております。ブースでは個別相談のお時間も多くご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。皆様とお会いできることを、スタッフ一同心より楽しみにしております。

■開催概要

■株式会社AIGMAについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160231/table/6_1_8cdb738a33a18974a95147d16827929a.jpg?v=202605100951 ]Duolingo English Test Global Partner Network 認定証（Duolingo, Inc.発行）

株式会社AIGMAは、「英語教育の、次の時代をつくる」をミッションに掲げ、Duolingo English Test対策を中心としたAI×コーチングサービスを提供するEdTechスタートアップです。Duolingo English Test Global Partner Network認定企業として、DETの試験特性に最適化された独自メソッドを開発・運営しています。

2026年5月には、シードラウンドにてベンチャーキャピタルからの資金調達を実施予定。DETを軸とした次世代英語学習インフラの構築を通じて、日本の英語教育を世界基準へとアップデートしてまいります。

■会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160231/table/6_2_5238ff0e07db7a1ffa30ce3b1d70e1c4.jpg?v=202605100951 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社AIGMA

広報担当 Email：media@aigma-edu.com