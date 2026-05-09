「ぶいぱい」の『まるげりちゃ 誕生日記念ボイス』を5月16日（土）より販売開始！

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株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberグループ「ぶいぱい」所属のまるげりちゃの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



　2026年5月16日（土）に誕生日を迎えるまるげりちゃを記念したボイスが全4種類登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。



■『まるげりちゃ 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス　　　　　　　 各1,000円（税込）


　　　バイノーラルボイス　　　 各1,500円（税込）


　　　コンプリートセット 　　　5,500円（税込）


音声フォーマット：wav


※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。





【テーマ】


１.君がお祝いしてくれるの？


２.ケーキでお祝い


３.両耳密着オノマトペ（バイノーラルボイスver.）


４.ガチ恋さん向けおうちデート（バイノーラルボイスver.）



■販売概要

【販売期間】


通常・バイノーラルボイス／セット：2026年5月16日（土）12時00分～5月29日（金）23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



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【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


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【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


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・VTuberが好きな方


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募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/