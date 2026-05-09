【BIRTHDAY BAR】「Echika表参道」に新店舗がオープン！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社ナイスクラップが展開するギフト・キッチン雑貨のセレクトショップ『CUiSiNE HABiTS（クイジーヌ・ハビッツ）』の「シルヴプレ エチカ表参道店」は、2026年6月16日(火)に『Cadeau de BIRTHDAY BAR（カドードゥ バースデイ・バー）』としてリニューアルオープンいたします。

「Cadeau（カド―）」には、「贈り物」「プレゼント」「ご褒美」などの意味があります。

『Cadeau de BIRTHDAY BAR』は、表参道に訪れた方がふらりと立ち寄り、

自分へのささやかなご褒美や、大切な方への手土産を選べるギフトショップです。

誰かを想うひとときのあたたかさや、自分自身を満たす心地よさ。

そんな日常の中にある小さなワクワクを大切にしながら、何気ない一日を少し特別にする“ギフト”を提案します。

リニューアルに伴い、5月10日(日)を持ちまして営業を終了し、

6月16日(火)より同場所にて『Cadeau de BIRTHDAY BAR』として営業を開始いたします。

【店舗情報】※リニューアル後

店舗名：Cadeau de BIRTHDAY BAR エチカ表参道店

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内

電話番号：03-5772-9030

営業時間：10:00～21:00 ※休業日については館に準ずる

《リニューアルオープンに関するお問い合わせ窓口》

MAIL：bb_contact@niceclaup.co.jp

TEL：03-5468-8286

平日 AM9:30～PM17:00

リニューアルオープンを記念し、「Cadeau de BIRTHDAY BAR」限定商品をご用意しております。

フランス・パリの街並みやマルシェをイメージした「Echika表参道」にちなんだ、

「クロワッサン刺繍タオルハンカチ（825円 税込）」を始め、ここでしか出会えないアイテムの販売を予定しております。ぜひこの機会にお買い求めください。

【BIRTHDAY BARについて】

Lifestyle with gifts

誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、

急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。

バースデイ・バーでの体験を通じて

“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。

▷公式オンラインストア「PAL CLOSET」

https://www.palcloset.jp/birthdaybar/

▷公式インスタグラム

https://www.instagram.com/birthday_bar/