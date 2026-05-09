【BIRTHDAY BAR】「Echika表参道」に新店舗がオープン！
株式会社ナイスクラップが展開するギフト・キッチン雑貨のセレクトショップ『CUiSiNE HABiTS（クイジーヌ・ハビッツ）』の「シルヴプレ エチカ表参道店」は、2026年6月16日(火)に『Cadeau de BIRTHDAY BAR（カドードゥ バースデイ・バー）』としてリニューアルオープンいたします。
「Cadeau（カド―）」には、「贈り物」「プレゼント」「ご褒美」などの意味があります。
『Cadeau de BIRTHDAY BAR』は、表参道に訪れた方がふらりと立ち寄り、
自分へのささやかなご褒美や、大切な方への手土産を選べるギフトショップです。
誰かを想うひとときのあたたかさや、自分自身を満たす心地よさ。
そんな日常の中にある小さなワクワクを大切にしながら、何気ない一日を少し特別にする“ギフト”を提案します。
リニューアルに伴い、5月10日(日)を持ちまして営業を終了し、
6月16日(火)より同場所にて『Cadeau de BIRTHDAY BAR』として営業を開始いたします。
【店舗情報】※リニューアル後
店舗名：Cadeau de BIRTHDAY BAR エチカ表参道店
所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内
電話番号：03-5772-9030
営業時間：10:00～21:00 ※休業日については館に準ずる
《リニューアルオープンに関するお問い合わせ窓口》
MAIL：bb_contact@niceclaup.co.jp
TEL：03-5468-8286
平日 AM9:30～PM17:00
リニューアルオープンを記念し、「Cadeau de BIRTHDAY BAR」限定商品をご用意しております。
フランス・パリの街並みやマルシェをイメージした「Echika表参道」にちなんだ、
「クロワッサン刺繍タオルハンカチ（825円 税込）」を始め、ここでしか出会えないアイテムの販売を予定しております。ぜひこの機会にお買い求めください。
【BIRTHDAY BARについて】
Lifestyle with gifts
誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、
急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。
バースデイ・バーでの体験を通じて
“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。
▷公式オンラインストア「PAL CLOSET」
https://www.palcloset.jp/birthdaybar/
▷公式インスタグラム
https://www.instagram.com/birthday_bar/