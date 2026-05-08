GoodWe製「Suncakeシリーズ防眩モジュール」令和7年度 東京都補助金対象製品に認定

GoodWe Japan株式会社

GoodWe Japan株式会社(https://jp.goodwe.com/)（本社：東京都中央区、以下「GoodWe Japan」）は、当社が展開する住宅向け防眩太陽光モジュール「Suncakeシリーズ」が、令和7年度「優れた機能性を有する太陽光発電システム」として認定され、東京都の上乗せ補助対象製品となったことをお知らせいたします。（優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定はこちら）(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kinousei-pv/)

今回の認定により、Suncake 240Wは「防眩型（ガラス製品）かつ小型」として5万円/kW、Suncake 430Wは「防眩型（ガラス製品）」として2万円/kWの上乗せ補助対象となります。

住宅用太陽光発電においては、発電性能だけでなく、屋根への設置しやすさ、建物外観との調和、周辺環境への配慮がより一層求められています。GoodWeのSuncakeシリーズは、小型・軽量設計、防眩仕様、オールブラックデザインを備えた太陽光モジュールとして、東京都内の住宅向け太陽光導入をサポートしてまいります。

認定概要

認定名称：令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム

上乗せ補助対象年度：令和8年度

認定期間：令和8年4月1日～令和9年3月31日

対象製品：[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167163/table/15_1_29e7da0f9b0ae946b876d903f0cda33b.jpg?v=202605090951 ]

※補助金の適用には、東京都およびクール・ネット東京が定める各種要件を満たす必要があります。

※詳細は、各補助事業の実施要綱・交付要綱等をご確認ください。

Suncakeシリーズの特長

川越市- 周辺環境に配慮したガラス防眩仕様

Suncakeシリーズは、ガラス製品による防眩仕様を採用しています。太陽光モジュール設置時に懸念される反射光を抑えることで、住宅地や周辺建物が近接するエリアにも配慮した設置提案が可能です。

「発電する」だけではなく、「まわりに配慮する」太陽光へ。

GoodWeは、環境・街並み・住まいに調和する太陽光発電の普及を目指しています。

- 小型・軽量設計により、設置の可能性を拡大

Suncake 240Wは、1枚あたり1.0平方メートル 未満の小型サイズで、約8kg/平方メートル の軽量設計を実現しています。狭小屋根や複雑な屋根形状など、従来の大型モジュールでは提案が難しい住宅にも対応しやすく、屋根条件に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。

- オールブラックデザインで住宅外観に調和

Suncakeシリーズは、住宅の外観になじみやすいオールブラックデザインを採用しています。太陽光発電システムの導入において重視される発電性能だけでなく、建築意匠や美観にも配慮した製品です。

- N型TOPConセル採用による高い発電性能

Suncakeシリーズは、N型TOPConセルを採用しています。限られた屋根面積でも効率的な発電を目指すことができ、住宅の自家消費、電気代削減、災害時の備えに向けた太陽光発電システムとしてご提案いただけます。

- 長期保証で安心の導入をサポート

Suncakeシリーズは、製品保証12年、出力保証30年に対応しています。長期にわたり安定した発電性能を支え、住宅向け太陽光発電の導入後も安心してご利用いただけます。

ワンプランドで蓄電池システムとの組み合わせで、より賢いエネルギー活用へ

GoodWeでは、太陽光モジュールに加え、住宅向け蓄電池システムもトータルでご提案可能です。

SuncakeシリーズとGoodWeの住宅用ハイブリッドパワコン「EIシリーズ」を組み合わせることで、発電した電力を家庭内で効率的に活用し、自家消費率の向上、電気代削減、停電時のバックアップ対策をサポートします。

EIシリーズは、複数方位の屋根にも対応しやすい4回路MPPTを搭載し、住宅ごとの屋根条件に合わせた発電最大化を支援します。また、系統連系および自立運転にも対応しており、日常時から非常時まで、住まいのエネルギー活用を支えるソリューションとしてご提案いただけます。

製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167163/table/15_2_e1f9d4c1eb9690afab403f7fb8599753.jpg?v=202605090951 ]

JET系統連系認証取得製品

今後の展開

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/167163/table/15_3_b09e6ebd5a3f63e10dcbd5f6c0185fde.jpg?v=202605090951 ]

東京都では、住宅分野における太陽光発電の導入拡大が進む中、機能性PVへの関心が高まっています。特に、周辺環境への配慮、設置自由度、美観性を兼ね備えた太陽光モジュールは、今後の住宅用太陽光市場において重要な選択肢となります。

GoodWe Japanは、Suncakeシリーズの展開を通じて、住宅向け太陽光発電の導入可能性を広げるとともに、蓄電池システムとの組み合わせによるエネルギー活用の最適化を提案してまいります。

今後も、日本のお客様に信頼されるパートナーとして、製品・ソリューション・アフターサービスを通じ、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

本製品に関するお問い合わせ

GoodWe Japan株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町

TEL：03-6231-1232

Mail：info.japan@goodwe.com

URL：https://jp.goodwe.com