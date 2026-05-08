【2027年成人式の同窓会】5月の予約はもう遅い？「1年前」から埋まる会場争奪戦の裏事情。元観光庁専門家が教える同窓会の会場選びの極意

株式会社Plus One

2027年1月の成人式（二十歳のつどい）まで、まだ半年以上ある。

そう考えている成人式の同窓会会場を探す幹事様は多いのではないでしょうか？

しかし、現実は非常にシビアです。

全国の宴会場・パーティー会場を検索できるサイト「Speedy（スピーディー）」を運営する元観光庁専門家の小田克文は警告を出しています。

Speedyの過去7年間にわたって蓄積してきた膨大なデータによると、成人式後の同窓会場の問い合わせや予約は、すでに同窓会が開催される前年の1月・2月から動き出しています。

「成人式 同窓会 会場」や「同窓会 成人式 会場選び」とGoogleやYahoo!で検索し始める頃には、すでに人気のホテルや結婚式場は予約で埋まっている。。。そんな「会場難民」にならないために、元観光庁専門家が監修し、現在1,104会場の最新データを保有するSpeedyが、現場のリアルな実態と「勝てる会場選び」の極意を徹底解説します。

この記事は、過去7年間にわたるSpeedyの問い合わせデータ（1,104会場以上の精査データ）に基づき作成されています。特に「1年前予約の実態」や「19歳飲酒対策の規約」については、現在のイベント業界における重要な社会トレンドとして、多くの読者の関心を集める内容です。

1. 2027年成人式・同窓会の予約実態レポート

5月はすでに「終盤戦」という驚きの現実

「同窓会 成人式 会場選び」を始めたばかりの幹事様にとって信じがたい事実かもしれませんが、2027年1月11日（月・祝）の最激戦枠は、5月の時点で予約が佳境を迎えています。

Speedyのデータでは、意識の高い幹事グループは「自分たちの成人式の1年前である1月や2月」から動き出しており、早い段階で、ホテルや結婚式場やレストランの会場を確保しています。

この時期を逃すと、選択肢は居酒屋やレンタルスペースへと一気に狭まってしまいます。

1月9日や10日を狙う「分散開催」の最新トレンド

基本的には式典当日である1月11日の予約が集中しますが、最近では10件に2件（約20%）の割合で、1月10日前日の昼や夜に開催されるケースも増えています。当日の混雑を避け、翌日の式典に向けてゆったりと再会を楽しみたいという「戦略的幹事」の選択肢として定着しつつあります。

2. 幹事を悩ませる「時間の壁」：1月11日16時開始が不可能な理由

多くの幹事様が「成人式が終わった直後の16時や17時から同窓会を始めたい」と考えます。

しかし、ここにはホテル・結婚式場・レストランの業界構造上の大きなミスマッチが存在します。

結婚式（披露宴）との兼ね合い

一流ホテル・結婚式場・結婚式を行なっているレストランは、土日祝日の日中、最も利益率の高い「結婚式」を受注しています。結婚式が終わるのが16時頃。そこから会場の清掃、テーブルセッティング、音響チェック、料理の準備など、次のパーティーを受け入れるための「転換時間」が最低でも2～3時間は必要です。

狙い目は「18時・19時以降」

物理的な入れ替え時間を考慮すると、会場側が提供できるのは「18時以降」の枠が中心となります。

この構造を理解し、最初の問い合わせから、あえて「19時から開始をしたい」と交渉を進めることが、クオリティの高い会場を確保できる確率を飛躍的に高める秘訣です。

3. 会場側が設定する「成約の標準ライン」：顧客選別の本音

ホテルや専門式場が同窓会に求める「標準ライン」とは。

1月の繁忙期、会場側も「どの予約を優先するか」を選別しています。早期の予約を確約させるために知っておくべき、会場側の標準的なスタンスを公開します。

１. 人数とキャパシティの最大化

会場側は「空席」を嫌います。現段階では、100名入る会場に30名とか50名で受注するよりも、100名の「キャパ限界」まで集められる団体を優先します。そのため、幹事様は早期の段階で概算人数をMAXで見積もっておく必要があります。

２. 単価設定：1名8,000円～10,000円が相場（レストランは6,000円～8,000円）

物価高騰と人件費上昇により、ホテルや結婚式場では現段階での予約は、1名あたり8,000円～10,000円・レストランは1名あたり6,000円を下回るプランでの早期確約は難しくなっています。安さだけで探すと、最終的に「居酒屋やレンタルスペース」しか残っていないという事態に陥ります。

３. 交流重視の「立食形式」が推奨される理由

会場側としては、配膳スタッフを最小限に抑えつつ、大人数を受け入れられる「立食ビュッフェ形式」を、効率と満足度の両面から推奨しています。

成人式の同窓会は、久しぶりに会う友人同士が自由に動き回るのが醍醐味なので立食がお勧めです。

4. コンプライアンスと「19歳の飲酒対策」

19歳の混在パーティーにおけるアルコール提供。会場側が提示する最新の規約事例。

成人式の同窓会において、最も注意すべきなのが「アルコール提供」のルールです。

規約に明記される「法令遵守」

成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒は法律で20歳から。当日には早生まれの19歳も参加するため、会場側はリスク管理の一環として、規約に「未成年飲酒防止」や下記の内容を明記している会場もあります。

『19歳の飲酒が発覚した際の「即時終了」などのペナルティ』

幹事の立場としては、例えば下記の対応策を行うことにより自分たちのリスク回避にもなりますし、会場側へのアピールにもなります。会場側から指定される事もあります。

『ドリンクカウンターでの公的身分証提示や、19歳と分かるリストバンドによる識別』

これらは、新成人の門出を汚さないための配慮です。こうした説明をしっかり対応している会場こそ、信頼できる優良会場とも言えます。

5. 失敗しない会場選びの正解は、同窓会の会場を検索できるサイト「Speedy」にある

「成人式の同窓会の会場」を自分で一軒一軒ネットやSNSなどで情報を調べて探すのは、時間と労力がかかりすぎます。特に「5月でもう遅い」という現状では、プロの力を借りることが不可欠です。

日本中のおしゃれな同窓会の会場を検索でき、一括で10会場に問い合わせできる検索サイト「Speedy」(https://www.e-kaijou.space)は同窓会の幹事様の救世主と言えるでしょう。

宴会場一括検索サイト「Speedy」で、二度手間ゼロの会場探しを。

Speedyで会場を選ぶメリット

1.「二度手間ゼロ」の一括問い合わせ: 最大10会場へ最短1分で空き状況を確認可能。

2.専門家による厳選データ: 元観光庁専門家が監修し、成人式に最適な会場のみをピックアップ。

3.業界の実態を反映: 結婚式口コミの流用ではなく、一般に投稿されているGoogle口コミやパーティー・宴会のプロ目線で会場を評価。

Speedyの新機能について

Speedyでは、同窓会の会場を幹事様が、会場を選びやすいように、「会場の強みタグ」「料理の種類」「Speedy小田克文の会場コメント」「Google口コミの内容・点数・件数」も導入しました。

これにより、会場の比較もスムーズとなり幹事様は迷わずに選ぶことをサポートします。

■ 専門家が厳選した主要エリアの「成人式の同窓会」会場一覧

下記エリアの会場では、すでに2027年1月の予約相談が開始されています。

・東京の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/tokyo/)

・大阪の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/osaka/)

・横浜（神奈川）の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/kanagawa/)

・名古屋（愛知）の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/aichi/)

・京都の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/kyoto/)

・神戸（兵庫）の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/hyogo/)

・広島の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/hiroshima/)

・福岡の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/fukuoka/)

・札幌（北海道）の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/hokkaido/)

・仙台（宮城）の同窓会の会場一覧(https://www.e-kaijou.space/dousoukai/venue/search/miyagi/)

■ 幹事必読！成人式同窓会を成功させるためのノウハウ記事

一生に一度の再会を完璧にするために、Speedyの専門家が書いた詳細記事をぜひ参考にしてください。

・成人式の同窓会はどうする？開催の有無・会場選び・服装の正解をわかりやすく解説！(https://www.e-kaijou.space/blog/archives/8059/)

・成人式の後の同窓会で二次会はする？一次会との分け方・会費・会場の考え方(https://www.e-kaijou.space/blog/archives/11327/)

・成人式の後の同窓会に先生は呼ぶ？判断基準と会費の考え方・連絡方法(https://www.e-kaijou.space/blog/archives/11453/)

・成人式後の同窓会の写真・スライドショー・動画（ムービー）の作り方｜幹事向け準備と上映のコツ(https://www.e-kaijou.space/blog/archives/11441/)

■ これまでの実績とメディア掲載

元観光庁専門家が提案する「宴会予約の二度手間ゼロ」への取り組みは、Yahoo!ニュースをはじめ、多くのメディアで注目を集めています。

・参考：Yahoo!ニュース掲載記事「会場選び二度手間ゼロへの挑戦」(https://news.yahoo.co.jp/articles/01d03357761e7d86f190e44041e7b81d68fbe5f8)

まとめ：一生に一度の再会を最高の場所で

成人式後の同窓会は、一生の思い出に残る社交の場です。12月になって「居酒屋すら空いていない」と絶望する前に、今すぐSpeedyで「最高の成人式」の準備を始めましょう。

【公式サイト】

宴会場・パーティー会場検索サイトSpeedy(https://www.e-kaijou.space/)

【本件に関するお問い合わせ先】

監修：小田 克文（元観光庁専門家）(https://www.e-kaijou.space/profile/)

Speedyは商標登録されているサイト：第6334810号 特許庁公開情報：J-PlatPat 商標詳細 (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2019-122931/40/ja)

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※「Speedy」における新機能追加の案内となります。