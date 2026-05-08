FOOTBALL IS NEVER BORING presented by SOPH.2026年5月15日（金）よりコンセプトストア「V.A.」にて期間限定オープン

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）は、「SOPH.（ソフ）」による期間限定ポップアップストア「FOOTBALL IS NEVER BORING presented by SOPH.」を、コンセプトストア「V.A.」にて2026年5月15日（金）より期間限定オープンいたします。

「SOPH.」が展開する架空のフットボールクラブ「F.C.Real Bristol（エフシーレアルブリストル）」 は、2026年夏、4年に一度の特別なフットボールの祭典に合わせて、架空の大会 ”WORLD CHAMPIONSHIPS” というテーマを掲げ、アイテムをリリースいたします。

今回のポップアップストアでは、北中米で開催される本大会に向け、「F.C.Real Bristol」はJAPANツアーを敢行、

メインスポンサーには、藤原ヒロシ氏主宰の日本を代表するデザインプロジェクトである「fragment design」というストーリーをもとに、架空のJAPANツアーをイメージしたスタジアムグッズをラインアップ。

また、「V.A.」ストア内の別空間では、「Nike」による最新のナショナルチームキットや、フットボールインスパイアのフットウエアも展開いたします。

さらに、本格的なニューヨークスタイルのベーグルショップ「NEW NEW YORK CLUB（ニューニューヨーククラブ）」とタッグを組み、特別なカラーリングのベーグルメニューをはじめ、観戦用スタジアムフードやドリンクをイメージした限定メニューも提供いたします。

スタジアムの熱気を感じさせる、この期間だけのVariousで特別な空間をぜひお楽しみください。

【商品情報】※一部抜粋となります

・FOOTBALL IS NEVER BORING TEE \8,800（税込）

・FOOTBALL IS NEVER BORING TOTE BAG \3,300（税込）

・FOOTBALL IS NEVER BORING CAP \9,900（税込）

・BIG CHAIN NECKLACE \7,700（税込）

・BEAR KEYCHAIN \5,500（税込）

・TICKET MINI WALLET \4,950（税込）

・ALUMINUM STICKER \3,300（税込）

・SOCCER BALL KEYCHAIN \4,400（税込）

【飲食情報】※一部抜粋となります

・Bristol Set \1,800（税込）

・Brazil Set \1,800（税込）

・American Set \1,600（税込）

・Canadian Set \1,600（税込）

・Hot dog Plain \1,000（税込）

・Hot dog Chili \1,200（税込）

・Salted Popcorn \700（税込）

・Bristol Beer \800（税込）

【ポップアップストア概要】

会期：2026年5月15日（金）～6月14日（日）

営業時間：10:00～20:00 ※飲食のラストオーダーは19:30となります

開催場所：東京都渋谷区神宮前6-1-9

オンラインストア：https://vatokyo.com/

インスタグラム：

＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）

@vatbakery（https://www.instagram.com/vatbakery/）

※5月15日（金）の入店方法に関しては、V.A.公式Instagramにて後日お知らせいたします。

「SOPH.」とは

1998年に設立。時代の空気を取り入れ、オーセンティックなコレクションを発表する「SOPHNET.」。架空のフットボールチームを想定し、プレーヤー、サポーター、チームを取り巻くすべての人々をイメージしたアイテムを展開する「F.C.Real Bristol」「F.C.Real Bristol for KIDS」。自由なシーズンテーマで、毎シーズン多彩な変化を見せる「uniform experiment」の全4ブランドを展開している。

「NEW NEW YORK CLUB」とは

NEW NEW YORK CLUB（ニューニューヨーククラブ）は、東京の麻布十番や赤坂などに店舗を構える、本格的なニューヨークスタイルのベーグルやサンドイッチを提供するカフェ。NYの食文化を再現したメニューに加え、雑貨販売やオリジナルアパレルの展開も行い、NYカルチャーを発信している。