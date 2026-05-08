【初夏限定】熊本のチーズケーキ専門店：白い貴婦人より、「レモンBA・SU・LE」レモンチーズケーキが登場（コスギ不動産グループ）

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株式会社　コスギ不動産ホールディングス

熊本のチーズケーキ専門店：白い貴婦人は、人気シリーズ「BA・SU・LE (バスレ) 」より、初夏限定フレーバー 「レモンBA・SU・LE」 を2026年5月11日より販売開始いたします。


白い貴婦人の店舗および公式オンラインショップ「清正ストア」にて販売し、全国配送にも対応いたします。



2026年5月11日より販売開始

清正ストア/レモンBA・SU・RE :
https://www.kiyomasastore.com/products/lemon-basule?variant=45658348191798



BA・SU・LE（バスレ）とは？


2層仕立てのチーズケーキ

BA・SU・LE （バスレ）は、白い貴婦人の人気チーズケーキシリーズです。


「バスクチーズケーキ」のような濃厚でなめらかな味わいと、「スフレチーズケーキ」のようなふんわり軽い食感を組み合わせた、白い貴婦人ならではの2層仕立てのチーズケーキです。



濃厚なのに重すぎず、ふわっと軽やか。



ひと口ごとに、バスク層のコクとスフレ層のやさしい口どけを楽しめます。白い貴婦人では、このBA・SU・LEシリーズを通して、季節ごとの味わいを取り入れた特別なチーズケーキをお届けしています。







レモンBA・SU・LE（バスレ）の特徴

今回登場する 「レモンBA・SU・LE」 は、初夏にぴったりの爽やかなレモンフレーバーです。


レモン果肉入りのバスク層には、濃厚なクリームチーズのコクと、レモンのすっきりとした酸味を合わせました。そこに、ふんわり軽やかなスフレを重ねることで、濃厚さと爽やかさ、なめらかさと軽やかさを一度に楽しめる仕立てになっています。












商品概要

商品名 　 　：レモンBA・SU・RE（バスレ）


名　称　 ：洋生菓子


特　徴 ：ニュージーランド製クリームチーズ、国産レモン果汁、レモンピール


味わい ：レモンの爽やかな酸味、すっきりした後味


販売場所 ：白い貴婦人 水道町店、白い貴婦人 光の森店、公式オンラインショップ


配送方法 ：冷凍便


おすすめ用途：初夏ギフト、夏の手土産、自分へのご褒美、お取り寄せスイーツ



「レモンBA・SU・LE」商品詳細 :
https://shiroikifujin.com/lemon-basule/
白い貴婦人 公式オンラインショップ :
https://www.kiyomasastore.com/products/lemon-basule


店舗紹介

白い貴婦人　水道町店


〒860-0844 熊本県 熊本市中央区 水道町5-20-1F


営業時間：11:00～19:00


電話番号：096-327-8285


駐車場：あり 定休日：なし



白い貴婦人　光の森店


〒869-1108 熊本県 菊池郡菊陽町 光の森光の森2-29-4


営業時間：10:00～18:00


電話番号：096-234-6760


駐車場：あり 定休日：なし





焼立てチーズの「白い貴婦人」

※白い貴婦人光の森店は「コスギ不動産リーシング　光の森支店」敷地内にあり、お部屋探しのお客様にも好評いただいています。



白い貴婦人　Instagram :
https://www.instagram.com/shiroikifujin/


会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85800/table/8_1_796448deefb97c31b4f26c35174942f3.jpg?v=202605080651 ]