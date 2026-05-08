【初夏限定】熊本のチーズケーキ専門店：白い貴婦人より、「レモンBA・SU・LE」レモンチーズケーキが登場（コスギ不動産グループ）
熊本のチーズケーキ専門店：白い貴婦人は、人気シリーズ「BA・SU・LE (バスレ) 」より、初夏限定フレーバー 「レモンBA・SU・LE」 を2026年5月11日より販売開始いたします。
白い貴婦人の店舗および公式オンラインショップ「清正ストア」にて販売し、全国配送にも対応いたします。
2026年5月11日より販売開始
清正ストア/レモンBA・SU・RE :
https://www.kiyomasastore.com/products/lemon-basule?variant=45658348191798
BA・SU・LE（バスレ）とは？
2層仕立てのチーズケーキ
BA・SU・LE （バスレ）は、白い貴婦人の人気チーズケーキシリーズです。
「バスクチーズケーキ」のような濃厚でなめらかな味わいと、「スフレチーズケーキ」のようなふんわり軽い食感を組み合わせた、白い貴婦人ならではの2層仕立てのチーズケーキです。
濃厚なのに重すぎず、ふわっと軽やか。
ひと口ごとに、バスク層のコクとスフレ層のやさしい口どけを楽しめます。白い貴婦人では、このBA・SU・LEシリーズを通して、季節ごとの味わいを取り入れた特別なチーズケーキをお届けしています。
レモンBA・SU・LE（バスレ）の特徴
今回登場する 「レモンBA・SU・LE」 は、初夏にぴったりの爽やかなレモンフレーバーです。
レモン果肉入りのバスク層には、濃厚なクリームチーズのコクと、レモンのすっきりとした酸味を合わせました。そこに、ふんわり軽やかなスフレを重ねることで、濃厚さと爽やかさ、なめらかさと軽やかさを一度に楽しめる仕立てになっています。
商品概要
商品名 ：レモンBA・SU・RE（バスレ）
名 称 ：洋生菓子
特 徴 ：ニュージーランド製クリームチーズ、国産レモン果汁、レモンピール
味わい ：レモンの爽やかな酸味、すっきりした後味
販売場所 ：白い貴婦人 水道町店、白い貴婦人 光の森店、公式オンラインショップ
配送方法 ：冷凍便
おすすめ用途：初夏ギフト、夏の手土産、自分へのご褒美、お取り寄せスイーツ
「レモンBA・SU・LE」商品詳細 :
https://shiroikifujin.com/lemon-basule/
白い貴婦人 公式オンラインショップ :
https://www.kiyomasastore.com/products/lemon-basule
店舗紹介
白い貴婦人 水道町店
〒860-0844 熊本県 熊本市中央区 水道町5-20-1F
営業時間：11:00～19:00
電話番号：096-327-8285
駐車場：あり 定休日：なし
白い貴婦人 光の森店
〒869-1108 熊本県 菊池郡菊陽町 光の森光の森2-29-4
営業時間：10:00～18:00
電話番号：096-234-6760
駐車場：あり 定休日：なし
焼立てチーズの「白い貴婦人」
※白い貴婦人光の森店は「コスギ不動産リーシング 光の森支店」敷地内にあり、お部屋探しのお客様にも好評いただいています。
白い貴婦人 Instagram :
https://www.instagram.com/shiroikifujin/