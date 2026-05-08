指導実績1000社超えのコンサルタントが説く、現場仕事２：部下育成８の黄金比！――新刊書籍『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』（著者：池本克之）5月21日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』（著者：池本 克之）を5月21日（木）に発売いたします。
■『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』
・アマゾン：https://amzn.to/3PdQImB
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409100
■内容紹介
「自分でやったほうが早い病」をこじらせた、
令和の孤独なリーダーたちへ！
日本の管理職の約9割は、現場仕事と部下育成の板挟みに悩む「プレイングマネジャー」です。
しかしそれでも現場を手放すことができず、部下が育っていかないのは、あなた個人の能力不足ではなく、誰も「マネジャーのなり方」を教えてくれないから――。
本書は、ドクターシーラボ元社長であり、コンサルタントとして1,000社以上を指導する著者が、「自分がいなくても回るチーム」のつくり方を伝授。
◆「背中を見て学べ」は、Z世代に通用しない
◆「俺のやっているとおりにやれ」は、「劣化コピー」を量産するだけ
◆「使える部下がいない」は、ただの言い訳
◆部下の仕事は「6割で上出来」。残り4割は「投資」 ほか
これは、「プレイヤー2：マネジャー8」の黄金比を完全実現し、
泥沼の日常から抜け出すための「脱出マニュアル」です！
■商品情報
書名：今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ
著者：池本 克之
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4091-3
発売日：2026年5月21日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3PdQImB
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409100
■著者紹介
著者：池本克之（いけもと・かつゆき）
組織学習経営コンサルタント。株式会社パジャ・ポス代表取締役、NPO法人Are You Happy? Japan 代表理事。
大学卒業後、金融会社を経て、ソニー生命保険に入社。わずか2年で「全国トップ20」の成績をあげる。その後、マーケティング会社、通販会社の経営を経て、ドクターシーラボ、ネットプライスなどの社長を務める。年商3億円の企業をわずか4年で120億円にするなど、複数の企業の上場および成長に貢献し、「成長請負人」と称される。
現在はコンサルタントとして、一部上場企業からベンチャー企業まで、累計1,000社以上を指導。「組織学習経営」を掲げ、組織に関わるすべての人が自律的に成長する組織づくりに力を注ぎ、これまでの業績改善実績は96.3%に上る。その経験に裏打ちされた「チームビルディング」「チームマネジメント」の手法が、高い評価を得ている。
著書に 『「すぐやるチーム」をつくるたった1つの考え方』『「いまどき部下」を動かす39のしかけ』『“圧倒的信頼”が手に入る営業PDCA』『「それでも稼ぐ人」33のルール』（以上、三笠書房）など多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
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配信元企業：株式会社三笠書房
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新刊書籍『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』（著者：池本 克之）を5月21日（木）に発売いたします。
■『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』
・アマゾン：https://amzn.to/3PdQImB
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409100
「自分でやったほうが早い病」をこじらせた、
令和の孤独なリーダーたちへ！
日本の管理職の約9割は、現場仕事と部下育成の板挟みに悩む「プレイングマネジャー」です。
しかしそれでも現場を手放すことができず、部下が育っていかないのは、あなた個人の能力不足ではなく、誰も「マネジャーのなり方」を教えてくれないから――。
本書は、ドクターシーラボ元社長であり、コンサルタントとして1,000社以上を指導する著者が、「自分がいなくても回るチーム」のつくり方を伝授。
◆「背中を見て学べ」は、Z世代に通用しない
◆「俺のやっているとおりにやれ」は、「劣化コピー」を量産するだけ
◆「使える部下がいない」は、ただの言い訳
◆部下の仕事は「6割で上出来」。残り4割は「投資」 ほか
これは、「プレイヤー2：マネジャー8」の黄金比を完全実現し、
泥沼の日常から抜け出すための「脱出マニュアル」です！
■商品情報
書名：今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ
著者：池本 克之
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4091-3
発売日：2026年5月21日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3PdQImB
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409100
■著者紹介
著者：池本克之（いけもと・かつゆき）
組織学習経営コンサルタント。株式会社パジャ・ポス代表取締役、NPO法人Are You Happy? Japan 代表理事。
大学卒業後、金融会社を経て、ソニー生命保険に入社。わずか2年で「全国トップ20」の成績をあげる。その後、マーケティング会社、通販会社の経営を経て、ドクターシーラボ、ネットプライスなどの社長を務める。年商3億円の企業をわずか4年で120億円にするなど、複数の企業の上場および成長に貢献し、「成長請負人」と称される。
現在はコンサルタントとして、一部上場企業からベンチャー企業まで、累計1,000社以上を指導。「組織学習経営」を掲げ、組織に関わるすべての人が自律的に成長する組織づくりに力を注ぎ、これまでの業績改善実績は96.3%に上る。その経験に裏打ちされた「チームビルディング」「チームマネジメント」の手法が、高い評価を得ている。
著書に 『「すぐやるチーム」をつくるたった1つの考え方』『「いまどき部下」を動かす39のしかけ』『“圧倒的信頼”が手に入る営業PDCA』『「それでも稼ぐ人」33のルール』（以上、三笠書房）など多数。
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