指導実績1000社超えのコンサルタントが説く、現場仕事２：部下育成８の黄金比！――新刊書籍『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』（著者：池本克之）5月21日（木）発売！

指導実績1000社超えのコンサルタントが説く、現場仕事２：部下育成８の黄金比！――新刊書籍『今日もまた「プレイングマネジャー」から抜け出せないあなたへ』（著者：池本克之）5月21日（木）発売！